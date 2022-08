Angola: Serie A - " Nzola est fort ", Luca Gotti entraîneur de La Spezia

La Spezia et M'Bala Nzola ont connu un excellent début dimanche soir en Serie A. L'international angolais de 25 ans a inscrit l'unique but de la partie, suscitant des encouragements de la part de son entraîneur Luca Gotti.

Avec ce but contre Empoli, Nzola a signé son troisième but de la saison, entre le championnat et les premiers tours de la Coupe d'Italie. Son entraîneur lui conseille d'avoir plus de confiance en lui pour faire mieux que ses deux buts seulement inscrits la saison dernière avec les Aigles.

" Nzola est fort, peu importe moi ou les autres entraîneurs, il doit retrouver cette prise de conscience et plus de confiance en lui. Peu importe le but et l'excellente performance de ce soir, il doit comprendre quels sont ses moyens et tout ce qu'il peut faire. ", a conseillé Gotti à Nzola, en conférence de presse après cette victoire selon acspezia.com.