Sénégal: Pourquoi Sadio Mané mérite de remporter le Ballon d'Or 2022 ?

Le site web officiel de la Bundesliga vient de consacré un article à la star sénégalais du Bayern Munich, intitulé, " Pourquoi Sadio Mané mérite de remporter le Ballon d'Or. "

L'attaquant de 30 ans est nominé pour le Ballon d'Or France Football 2022 " et serait un digne vainqueur. ", selon la Bundesliga. Dans ce qui a été une mise en exergue des statistiques et exploits de Mané au cours des 12 derniers mois, la ligue allemande a démontré que le Joueur de l'année 2022 de la Confédération africaine de football (CAF) mérite le sacre.

" Il n'est pas surprenant que Mané ait été nommé parmi les 30 joueurs en lice pour le prestigieux prix de cette année , qui récompense le meilleur joueur du monde entre août 2021 et juillet 2022 ... Mané, cependant, a un dossier solide. Le joueur de 30 ans, après tout, a déjà battu l'Egyptien (Mohamed) Salah et son propre coéquipier sénégalais Edouard Mendy au prix africain parce que personne ne pouvait égaler ce qu'il a réalisé au cours des 12 derniers mois. ", poursuit le site web.

" La paire française a remporté l'UEFA Nations League en octobre dernier et Benzema a propulsé Mane en UEFA Champions League. Mais la récente arrivée du Bayern a inscrit 23 buts et cinq passes décisives en 51 matchs pour Liverpool, et il a également marqué le penalty gagnant pour le Sénégal lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre l'Égypte. Il a également été nommé joueur du tournoi après avoir obtenu trois buts et deux passes décisives tout au long de la compétition. ", lit-on.

" Ses débuts prometteurs pour le Bayern - dont un but en Supercoupe DFL et lors de la 1ère journée contre l'Eintracht Francfort - n'entrent pas en ligne de compte pour le Ballon d'Or. Il est facile de voir, cependant, pourquoi le Paris Saint-Germain et l'attaquant français Kylian Mbappé ont fait basculer Mané dans le top trois avec lui-même et Benzema. "

Le nom du vainqueur du BO 2022 est attendu à Paris dans la capitale française le 17 octobre prochain. Les stars du Real Madrid et de la France Karim Benzema, celle de Liverpool Mo Salah et celle de Manchester City et de la Belgique Kevin De Bruyne figurent également en bonne place pour le trophée.