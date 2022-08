Sénégal: Premier League - Liverpool est-il déjà orphelin de Sadio Mané ?

Après 6 saisons passées à Liverpool, l'international sénégalais Sadio Mané a rejoint le Bayern Munich cet été, et fait déjà parler de lui avec un trophée remporté, 3 buts inscrits et 3 matches remportés. De l'autre coté en Angleterre, Liverpool, pour ses deux premières sorties, a concédé autant de matches nuls. Le Sénégalais manque-t-il déjà aux Reds ?

La saison dernière, Liverpool avait débuté le championnat par deux victoires face à Norwich (0-3) et Burnley (2-0). Le Sénégalais avait inscrit un but à domicile et disputé entièrement les deux rencontres. Par contre cette saison, tandis que Mané brille avec le Bayern (3 matches et 3 victoires), les Reds ont mal entamé leur début de championnat ; Liverpool a fait 2-2 contre le promu Fulham et 1 but partout face à Crystal Palace, hier lundi 15 aout 2022. Force est donc de constater que le début de saison des poulains de Jurgen Klopp ressemble de loin à celui de l'an dernier, avec Mané. De ce fait, l'on est en droit de se demander si sans Mané, Liverpool est-il moins tranchant ? Quel était l'impact du Sénégalais dans le jeu des Reds ?

L'effet Sadio Mané

Pendant ses années passées à Liverpool, le Sénégalais a été d'un apport qualitatif dans le jeu des Reds. Positionné à gauche du trio d'attaque, il accélérait le jeu en remontant depuis son camp par une conduite féroce. Aussi de par son jeu au dos et son jeu de corps, il arrivait à éliminer ses adversaires, libérant ainsi de l'espace pour ses coéquipiers dont l'Egyptien Mo. Salah. De plus, il pouvait rentrer vers l'intérieur avec ses puissantes accélérations, et pouvait occuper une position plus axiale puisqu'il a une grande mobilité.

Son actuel suppléant le suppléant Luis Diaz, a certes une très bonne accélération et une excellente conduite de balle, mais n'a pas encore cette polyvalence qu'a Mané. Il a quand même été l'auteur du but égalisateur des Reds face à Crystal Palace, sur un exploit magnifique, hier lors de la 2e journée de la Premier League saison 2022-2023.

Mohamed Salah devra faire sans son binôme

L'Egyptien Mohamed Salah est le seul rescapé du trio Mané - Salah - Firmino. Liverpool a recruté cet été Darwin Nunez et en janvier dernier, le Colombien Luis Diaz. C'est donc avec ses deux nouveaux joueurs que Salah devra composer cette nouvelle saison. Fini donc la complicité et la "rivalité" entre Mané et lui. A eux deux, ils ont remporté des trophées majeurs et inscrits des buts importants sous les couleurs de Liverpool. Les belles choses ayant une fin, Salah devra construire une autre entente avec ses nouveaux compères d'attaque qui, ont aussi d'énormes qualités.