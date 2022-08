Nigeria: Nigéria - NFF - Pinnick dit non à son troisième mandat présidentiel

Après huit ans passés à la tête de la Fédération nigériane de football (NFF), Amaju Pinnick annonce qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat.

Le président de NFF révèle qu'il rendra le tablier à la fin de son deuxième mandat, prévu au 20 septembre de cette année. " Je suis un homme Itsekiri et nous sommes nobles avec nos paroles et j'ai dit non et je le maintiens toujours. C'est la vérité. Je ne veux pas aller sur un terrain où il y a de l'amertume, de la haine, de l'animosité et de l'envie pour aucune autre raison que c'est Amaju Pinnick. ", a-t-il confié lundi à Arise TV.

" Troisième mandat, non, non. Je vais bien et je vous le dis car il y a tellement de Nigérians capables de diriger le football nigérian. J'aiderai et travaillerai avec quiconque émergera en tant que nouveau président de la Fédération nigériane de football et c'est ma promesse. J'interviendrai mais n'interférerai jamais. ", a déclaré Pinnick.