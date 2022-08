Ghana: Coupe du monde 2022 - Asamoah Gyan veut revenir chez les Black Stars du Ghana

L'ancienne star du Ghana Asamoah Gyan annonce qu'il reste ouvert à un retour au sein des Black Stars pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, où le pays d'Afrique de l'Ouest jouera dans le Groupe H aux côté du Portugal, de la Corée du Sud et de l'Uruguay.

Gyan révèle qu'il peut encore revenir en sélection nationale du Ghana. " Tout peut arriver, c'est déjà arrivé en 1994 lorsque Roger Milla est revenu de sa retraite pour jouer la Coupe du monde. Mais je n'ai pas encore pris ma retraite, je n'ai pas annoncé ma retraite, je suis absent depuis près de deux ans maintenant à cause de blessures et de l'arrêt de mon corps. ", a-t-il déclaré dans une interview avec John Bennett de la BBC selon My Joy Online.

" J'ai juste besoin de remettre mon corps en forme, donc j'ai commencé à m'entraîner bien sûr et je verrai comment mon corps réagit au football de compétition. Sage talent, tout est déjà là, donc je dois juste me préparer physiquement et ensuite nous verrons ce qui se passera. ", a confié le joueur le plus capé (109) du Ghana qui a disputé son dernier match professionnel lors de la saison 202-21 de la Ghana Premier League avec Legon Cities.