Ghana: Inaki Williams, " Je serai disponible pour la CAN "

Inaki Williams s'est exprimé sur son changement d'allégeance, révélant qu'il sera disponible pour disputer les matchs de la Coupe d'Afrique des nations avec le Ghana.

L'attaquant de 28 ans a annoncé plutôt cet été qu'il va jouer pour le Ghana, après avoir évolué dans les équipes de jeunes de l'Espagne et disputé un match avec la sélection sénior du pays européen. La star de l'Athletic Bilbao pense qu'il a fait un bon choix. " Bien que je sois né en Europe, j'ai mes racines africaines et mon sang ghanéen. Je pense que c'est le meilleur moment pour prendre cette décision. Je ne pense pas que je le regretterai car ces trains [opportunités] ne se présentent qu'une seule fois. ", a déclaré Williams à BBC Sport Africa.

" Je n'allais plus avoir cette opportunité et je pense que j'ai fait les bons choix. Je vais profiter du moment, de mes racines et rendre la chance que le Ghana m'a donnée. Je pense que je vais l'apprécier sur le plan sportif et personnel. Ma famille m'a aidé à prendre la décision et le président de la GFA (Kurt Okraku) a fait le maximum [d'efforts] pour que je sois avec l'équipe nationale. ", a-t-il ajouté.

" De nombreux facteurs ont influencé cette décision. Ils m'ont proposé de représenter le Ghana, car j'avais un voyage en attente pour rendre visite à ma famille dans le pays. Je n'avais rien compris clairement, mais le voyage m'a aidé à voir ce que mes grands-parents en pensaient. C'était alors plus facile quand vous voyez les gens et votre famille vous soutenir pour être une Black Star. ", a-t-il déclaré.

" Il y a beaucoup de bons joueurs dans l'équipe nationale du Ghana et nous avons une bonne équipe. Nous essaierons de faire de notre mieux tout le temps. Pression ou pas de pression, je rendrai l'affection reçue par l'effort, le travail et les buts s'ils viennent. Personne ne pourra me reprocher mes efforts pour qu'ils se sentent fiers de moi. ", a confié Williams.

" Je serai disponible pour la Coupe d'Afrique des nations, c'est pourquoi j'ai fait ce choix. Nous avons estimé que les prochaines éditions auront lieu en hiver, mais au final, de nombreux clubs européens perdent leurs meilleurs joueurs. Représentant le pays d'où viennent mes parents et le pays où je me sens très aimé, je vais essayer de tout donner pour le Ghana. " , a déclaré Williams.

" Je ne sais pas (s'il devait choisir entre l'Espagne et le Ghana). Le choix que j'ai fait est le Ghana, pour ma famille, pour moi-même, pour tout ce qu'ils m'ont montré la dernière fois. quelques mois. ", a révélé Williams qui détient le record du plus grand nombre d'apparitions consécutives en Liga avec 234 matchs.