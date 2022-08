Mali: Mohamed Camara, un Malien à suivre en Ligue 1

Mohamed Camara, milieu de terrain de Salzbourg, vient de rejoindre l'AS Monaco en Ligue 1. À 22 ans, il s'est engagé pour cinq saisons, appelé à succéder dans l'entrejeu à Aurélien Tchouaméni, parti au Real Madrid.

" Je suis très heureux de rejoindre un grand club comme l'AS Monaco. Après ma formation au Mali, j'ai eu l'opportunité de vivre de très belles saisons au sein du Red Bull Salzbourg, où je me suis aguerri et où j'ai pu vivre une magnifique première expérience en Europe. Désormais, je suis pleinement concentré dans cette nouvelle étape de ma carrière et j'ai hâte, avec l'ensemble de mes nouveaux coéquipiers, de relever les nombreux défis qui vont rythmer notre saison ", a déclaré l'Aigle du Mali dans un communiqué. Le milieu de terrain a été trois fois champion d'Autriche.

Quinze rencontres en Ligue des champions

Formé à l'AS Real Bamako, Mohamed Camara est passé par l'académie Jean-Marc Guillou. Transféré en janvier 2018 à Salzbourg, Camara a d'abord été prêté au club du FC Liefering, en deuxième division autrichienne. La saison suivante, il a été prêté au TSV Hartberg (1ère div. autrichienne), avant de s'épanouir totalement au RB Salzbourg à partir de la saison 2019-2020. Le milieu de terrain défensif y a disputé 79 rencontres, dont quinze de Ligue des champions.

Appelé en sélection nationale U17, il remporte son premier trophée continental : la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie, avec le brassard de capitaine. Deux ans plus tard, après avoir rejoint Salzbourg, il remporte également la CAN U20. C'est en octobre 2019, alors qu'il n'a que 19 ans, que Camara est appelé pour la première fois avec la sélection A, quelques mois seulement après le succès en U20. Lors de sa deuxième cape, face au Tchad, il inscrit son premier but. En début d'année, Mohamed Camara faisait partie du groupe qui a participé à la CAN au Cameroun. Les Aigles du Mali ont été éliminés, à la séance des tirs aux buts (5-6) par les Équato-Guinéens en huitièmes de finale.

" Tourné vers le collectif et la gagne "

" Mohamed n'a cessé de progresser ces dernières saisons, réalisant des performances de haute volée en championnat, mais aussi sur le plan international, en Ligue des champions et avec le Mali. Il a cet état d'esprit tourné vers le collectif et la gagne. Son profil de milieu récupérateur complet sera un atout supplémentaire dans notre organisation collective ", a déclaré Paul Mitchell, directeur sportif de l'AS Monaco, sur le site internet du club.

Selon différentes sources internes au club, le montant du transfert est de 15 millions d'euros, que le club payera de façon échelonnée sur la durée des cinq années de contrat. Après l'attaquant Takumi Minamino, venu de Liverpool pour 15 millions d'euros, l'attaquant Breel Embolo, du Borussia Mönchengladbach pour 12,5 millions d'euros, le gardien Thomas Didillon, prêté par le Cercle Bruges et le défenseur Malang Sarr, prêté par Chelsea pour 0,75 million d'euros avec une option d'achat, Camara est la cinquième recrue monégasque du mercato estival.