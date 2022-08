Afrique de l'Ouest: Soldats ivoiriens détenus au Mali - Macky Sall médiateur entre Bamako et Abidjan

Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, est arrivé au Mali le 15 août, en vue d'entamer les négociations pour la libération de 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport de Bamako en juillet dernier.

Les militaires, emprisonnés pour " tentative à la sûreté de l'État ", sont accusés par le pouvoir malien d'être des " mercenaires ".

Macky Sall a passé quelques heures à Bamako avant de s'envoler pour N'Djamena. Il s'est notamment entretenu avec le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, sur la transition et le sort des soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis plus d'un mois.

A l'issue de la visite de Macky Sall, le président malien de transition a communiqué brièvement dans un tweet, en évoquant des discussions ayant porté sur " la bonne marche de la transition et l'appui de l'Union africaine " et sur le renforcement de la coopération entre le Mali et le Sénégal.

Macky Sall et Assimi Goïta ont surtout évoqué le sort des 49 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako et inculpés officiellement le 12 août pour notamment " complot contre le gouvernement " et " atteinte à la sécurité de l'État. "

Les autorités maliennes les accusent d'être des " mercenaires ", mais Abidjan assure que ce sont des soldats de l'armée régulière venus en soutien à la mission onusienne dans le pays, la Minusma. Ce que les Nations unies ont confirmé avant de faire machine arrière, en raison, semble-t-il, de dysfonctionnements administratifs.

Plusieurs tentatives de médiation, celle du Togo notamment, sont en cours. Elles n'ont jusqu'ici pas permis de trouver d'issue. Le président de l'Union africaine va donc, à son tour, tenter de trouver les voies d'une sortie de crise négociée, à l'amiable, entre le Mali et la Côte d'Ivoire.