Cote d'Ivoire: Médiation de la CEDEAO en Guinée - Yayi Boni reprend la main

Le médiateur de la Cedeao dans la crise politique guinéenne, l'ancien Président beninois, Thomas Yayi Boni, reprend l'initiative dans la conduite des négociations entre les forces politiques et la junte au pouvoir à Conakry. Cela, après l'intermède qui avait vu le Président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, obtenir une trêve - qui n'a pas pu prospérer - entre le Cnrd au pouvoir et la coalition de partis politiques, de syndicats et d'organisations de la société civile du Fndc.

La Commission de la Cedeao a annoncé cette reprise en main du dossier par Yayi Boni sur les réseaux sociaux. " S E Dr Boni YAYI, ex Président du Bénin et Médiateur de la CEDEAO en Guinée sera de retour à Conakry la semaine prochaine pour la suite de sa mission ", pouvait-on lire sur le compte Twitter de l'organisation sous-régionale.

L'ancien Président beninois retourne donc à Conakry avec les pleins pouvoirs dans la conduite des négociations. Et à la Commission de la Cedeao, on a tenu à le préciser en ces termes: " S.E Dr Omar Alieu TOURAY, President de la Commission de la CEDEAO profite de cette occasion pour inviter le Gouvernement de la transition, la classe politique et la société civile guinéenne à soutenir et travailler avec le Médiateur pour la réussite de sa mission" .

