Cote d'Ivoire: N'Douci - Le général Apalo Touré appelle à la mise en place d'un comité de maintien de la paix

Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale s'est rendu samedi à Ndouci où dans la nuit du vendredi à samedi 13 août, de violents incidents avaient provoqué la mort d'un jeune, de nombreux blessés, des incendies de magasins et de domiciles.

Le général Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a appelé à la création d'un comité de maintien de la paix et de la cohésion sociale à N'Douci.

S'adressant le samedi 13 août 2022, aux leaders de jeunesse et à la chefferie traditionnelle (autochtones et les chefs de communautés), le général Apalo a indiqué que ledit comité dont les contours seront déterminés avec les autorités préfectorales, devra comprendre tous les leaders communautaires et de jeunesse de N'Douci. Il devra être un point de contact et de rencontres permanentes entre les différentes communautés.

À terme, le comité favorisera la communication et l'échange d'informations en temps réel tout en suivant et en évaluant le niveau de paix et de la cohésion sociale. " Le faisant, vous freinez les rumeurs et vous recréez la confiance entre vous a t- il poursuivi ", a dit le général Apalo Touré. Puis, d'ajouter que les leaders communautaires ont une grande partition à jouer dans le renfoncement de la cohésion en ce sens qu'ils sont en contact avec les populations.

À ce titre, il les a invités à collaborer avec les forces de l'ordre en fournissant toute information susceptible de devenir un renseignement à exploiter par elles (les forces de l'ordre). À sa suite, Sinhindou Coulibaly, préfet de la région de l'Agneby-Tiassa, préfet du département d'Agboville, a rappelé que le département d'Agboville a son comité de maintien de la paix et de la cohésion sociale. Il a indiqué que la documentation relative au dit comité servira de document référence pour créer celui de N'Douci.

A la suite de ces " graves troubles à l'ordre public ayant occasionné un décès, plusieurs blessés, 24 magasins et des domiciles incendiés ", le préfet du département de Tiassalé, Vakaba Koné, avait institué du 13 août 2022 au 15 août 2022, un couvre-feu de soixante douze heures sur le territoire de la ville de N'Douci, de 19 heures à 6 heures du matin.

Des affrontements entre des factions rivales de jeunes sont récurrents à Ndouci. Déjà dans la nuit du 31 juillet au 1er août, lesdits affrontements ont fait trois morts et des blessés.