Ile Maurice: Wake Up Battle - Les Konkrete Dawgz en conquérants

Des pirouettes, des figures techniques, des sauts acrobatiques, des enchaînements de pas et surtout le respect mutuel. Tous ces éléments réunis ont donné, samedi après-midi, la battle de danse de rue dite Street Dance, organisée par Wake Up Entertainment, dirigé par Kenjee Kennedy, au Caudan Waterfront, à Port-Louis.

Un événement qui se faisait attendre après les deux confinements qui avaient poussé les danseurs à "dance from home".

La compétition comprenait plusieurs catégories, le 7 to smoke remporté par Evil Beast, soit Fauvel Manoovaloo, 1 vs 1 Break remporté par B Boy David (David Bhuruth), 2 vs 2 Afro remporté par le duo Afrolution et le 3 vs 3 hiphop remporté par les Konkrete Dawgz, trio composé d'Axel d'Anorypt, Winley Legris, Geordy Mareemootoo Joe Wayne, qui dès le début faisait figure de favori.

Kenjee Kennedy, organisateur de l'événement, se dit satisfait, d'autant plus que les participants ont fait le déplacement vers la capitale malgré le temps pluvieux. "Sa fer 12 an ki éna bann talan partisipé ek fer Battle Dance. Nou'nn not enn ogmantasion bann partisipasion o fil dé zané é mo pansé ki sa pou diré tan ki éna konpétision ek éna platform deksprésion pou bann street dancers", confie-t-il. Il avoue quand même que l'euphorie a un peu baissé autour de cette discipline au fil des années. "Plusieurs facteurs ont contribué à cela, notamment le temps.

Le Covid-19 a fait que samedi nous avions 300 personnes environ. Avant, c'était facilement un millier de personnes qui venaient aux battles au Caudan Waterfront. Notons aussi qu'à l'époque, le Wake Up était un événement régulier. Avant, il n'y avait pas TikTok ou Netflix et d'autres divertissements virtuels accessibles facilement sur un téléphone."

À l'avenir, Wake Up Entertainment Team promet d'autres compétitions de danse de rue, notamment la compétition ouverte aux pays de l'océan Indien, qu'ils avaient organisée en ligne durant le confinement, mais cette fois en présence physique.