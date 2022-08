Ile Maurice: Concours - Des passionnés de la photographie sous-marine récompensés

Les gagnants du concours de photographies sous-marines Photo H2O, organisé par Gerald Rambert de Sundivers Ltd, ont été récompensés, mercredi dernier. La cérémonie s'est tenue à l'océanarium Odysseo.

C'est dans l'enceinte de l'océanarium Odysseo, à Port-Louis, que s'est tenue, mercredi dernier, la cérémonie de remise de prix de Photo H2O, compétition de photographie sous-marine organisée par Sundivers Ltd. Une délégation réunionnaise s'était déplacée exceptionnellement pour prendre part à ce concours. Ceux présents ont ainsi pu découvrir les magnifiques photographies des gagnants.

Ils étaient cinq au total dans quatre catégories. Dennis Ng Lun a remporté le premier prix dans la catégorie Portrait de poisson ; Rahul Cheekhooree dans celui de Grand angle ; le Réunionnais Didier Pasquini dans celui de Macro. En exaqueo la Réunionnaise Sophie Rusca et le Mauricien Jon Seeyave, dans la catégorie Portfolio.

Le jury était composé de professionnels du domaine. Notamment Hughes Vitry, un des plus grands photographes sous-marins mauriciens ; Virginie Tennant, une professionnelle de la photographie ; le Réunionnais James Caratini, moniteur de plongée et formateur audiovisuel qui a publié plusieurs ouvrages sous-marins ; et Mathieu Meur, photographe sous-marine depuis plus de 30 ans, qui fait partie des pionniers à promouvoir la technologie digitale dans ce domaine.

L'organisateur du concours, Gerald Rambert, Managing Director et copropriétaire de Sundivers Ltd, souligne "que la qualité était là et cela a été difficile pour les membres du jury de départager les gagnants". Lors de la cérémonie de remise de prix, James Caratini a renchéri : "Le choix n'a pas été simple. On a essayé d'être le plus juste possible.

On a dû juger plus d'une centaine de photos." Le Réunionnais a aussi tenu à mettre en garde les photographes sous-marins sur la partie environnement. "Dès que nous avons vu qu'une photo allait à l'encontre de l'environnement, comme une main sur un corail, par exemple, la photo a tout de suite été retirée. Quand vous choisissez vos photos, pensez toujours au regard du jury par rapport à l'environnement et aussi aux lois qui sévit dans le pays dans lequel vous participez. Il y a par exemple un texte de loi à Maurice qui interdit d'aller voir dans l'eau des cétacés. Soyez vigilants. Sinon, pour les membres du jury, cela a été un pur bonheur et on tient à féliciter les participants pour la qualité de leurs images."

Les gagnants du concours étaient aux anges. "J'ai appris la photographie sous-marine avec Gerald Rambert. C'est lui qui m'a encouragé à aller de l'avant. J'en fais maintenant depuis plus de deux ans. Je suis très heureux de ce prix", souligne Rahul Cheekhooree. Didier Pasquini, qui fait de la photographie sous-marine depuis seulement un an, est très heureux de s'être distingué lors de ce concours. Il avait été au préalable classé deuxième du championnat de La Réunion. "C'est une belle surprise, du coup, cela fait vraiment plaisir. Le choix de photos a été pour moi très compliqué car je n'avais pas beaucoup de sujets", a-t-il fait ressortir.

Mêmes enthousiasme et joie du côté de Dennis Ng Lun. "Je suis extrêmement content d'avoir remporté le premier prix. J'ai pratiqué pendant quatre ans et cela a porté ses fruits aujourd'hui. Je remercie Warren Li qui était mon binôme et qui m'ai aidé à trouver le poisson et qui est resté avec moi pendant la session de photographie."

Sophie Rusca, qui fait partie de la délégation réunionnaise, a confié qu'elle a "commencé la plongée tardivement. Quand je suis arrivée à La Réunion, il y a neuf ans, j'ai pris mon masque et mon tuba pour observer les poissons dans le lagon. Petit à petit, j'ai voulu repartir avec des images. Depuis 2017, je fais de la photographie sous-marine et je me suis équipée. Et maintenant, je commence à me lancer dans les compétitions".

Jon Seeyave, qui était absent lors de la remise des prix, s'est fait remplacer par Dennis Ng Lun.