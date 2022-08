Ile Maurice: Jeux du Commonwealth l Cyclisme - Kimberley Lecourt 16e dans le même temps que la gagnante

Les huit cyclistes mauriciens sélectionnés pour les Jeux du Commonwealth ont terminé leur campagne avec la course en ligne, hier à Warwick. Le circuit était long de 16 km et les dames avaient 7 tours (112 km) à effectuer et les hommes trois de plus (160 km).

Ce sont indéniablement les filles qui ont le mieux figuré. Kimberley Lecourt de Billot termine dans le même temps que la gagnante, l'Australienne Georgia Baker (2h44:46), en 16e position. Aurélie Halbwachs-Lincoln finit 25e à 7 secondes, tandis que Raphaëlle Lamusse qui a été distancée au terme de l'avant-dernier tour, prend la 40e place à 5 minutes et 17 secondes. 43 des 55 participantes ont complété l'épreuve.

Kimberley se disait déçue après la course bien qu'elle ait réalisé une bien meilleure course qu'en 2018 à Gold Coast avec 30e place à 8:41 de la gagnante. "Ma roue arrière s'est bloquée à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Juste avant, une chute a été évitée de peu. J'ai du freiner avec force pour ne pas toucher la roue arrière de la concurrente qui était devant moi. J'ai perdu mon élan. Je suis très déçue parce que je n'ai pas eu de passage pour sprinter pour une place sur le podium. Mais c'est le cyclisme et c'est un sport imprévisible", a-t-elle commenté.

Pour ses quatrièmes Jeux, Aurélie Halbwachs-Lincoln réalise sa meilleure performance dans la course en ligne. En 2018, elle avait fini 33e à plus de 10 minutes ! A New Delhi en 2010, elle avait pris la 30e place à 19 secondes. "Ça roulait très fort, plus de 40 km/h de moyenne et ça attaquait à chaque fois dans la descente. Je lâchais souvent dans cette partie technique mais j'ai réussi à revenir à chaque fois. Il fallait relancer à chaque fois. Je manque de frottements et de rythme pour pouvoir être bien placée au sprint", a-t-elle confié.

Raphaëlle Lamusse qui en était à sa première participation à des Jeux de cette envergure a concédé 5 minutes et 17 secondes au groupe de tête mais est "très contente" de sa course. "J'ai sauté dans la descente juste avant le dernier tour. Le fait de ne pas avoir l'habitude de rouler dans un peloton a joué contre moi. Mais je suis assez satisfaite d'avoir tenu jusqu'à l'avant-dernier tour", a-t-elle indiqué.

En masculin, les choses ont été plus compliquées pour le camp mauricien. Christopher Lagane a fait partie d'une échappée en début de course mais cela n'a pas duré. Ensuite, c'est Alexandre Mayer qui a pris le bon coup mais a vite été lâché. Il a, cependant, longtemps fait partie d'un groupe de contre. Les hommes de tête creuseront l'écart au fil des tours. Alexandre finit 19e à 8 minutes et 31 secondes. Aurélien de Comarmond et Yannick Lincoln qui étaient restés au sein du peloton se classent 32e et 34e respectivement à 8:39. Christopher prend la 68e place à 9:42 alors que Gregory Mayer, victime d'une chute, termine 73e à 18:39. Ils sont justement 73 à couper la ligne d'arrivée alors que 49 n'ont pas terminé. La victoire est revenue au Néo-Zélandais Aaron Gate en 3h28:29.