Burkina Faso: Notre action de janvier à juin 2022

communiqué de presse

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation humanitaire, neutre, impartiale et indépendante, présente au Burkina Faso depuis 2006.

Il a pour mission de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés ou d'autres situations de violence et de leur porter assistance. Depuis juin 2022, le CICR a renforcé sa présence au Burkina par l'ouverture de sa 4e sous-délégation à Dori. Ses activités sont souvent menées en collaboration avec la Croix-Rouge Burkinabè (CRBF). Voici les principaux faits et chiffres de janvier à juin 2022.

17 400 patients

ont vu leurs conditions d'accès aux soins améliorées grâce à la réhabilitation du dépôt pharmaceutique et de la maternité dans un centre de santé à Bani.

Moumouni, déplacé à #Ouahigouya, en tentant de fuir l'attaque de son village a été victime d'une fracture à la jambe. Comme lui, 228 personnes handicapées vulnérables bénéficient du programme d'urgence du @CICR_Afrique #BurkinaFaso pour la lutte contre l'insécurité alimentaire

54 500 personnes

déplacées et des populations résidentes de la ville de Dori ont amélioré leur accès à l'eau potable grâce à la donation d'un générateur de 100 KVA à l'ONEA pour le rétablissement du fonctionnement de son réseau d'eau.

73 000 personnes

déplacées et résidentes des régions de l'Est et du Nord ont bénéficié de rations de vivres (mil, riz, niébé et huile) ou l'équivalent sous forme de cash.

3 800 détenus

dont 220 suivis individuellement ont été visités dans 10 lieux de détention permanents et transitoires.

3 ateliers médias

ont été réalisés à Fada N'Gourma, Ouahigouya et Tenkodogo au profit de plus de 60 médias communautaires et une quinzaine de médias confessionnels. 8 émissions radiophoniques ont été diffusées.