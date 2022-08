Congo-Brazzaville: Agriculture - La 6e édition de la foire alimentaire de Brazzaville prévue en septembre

L'association solidarité internationale (Essor), en collaboration avec l'organisation non gouvernementale (Agridev), organisera du 1er au 3 septembre prochain la 6e édition de la foire alimentaire de Brazzaville à la mairie de Ouenzé, dans le cinquième arrondissement de la ville capitale, où plusieus visiteurs y sont attendus.

Parrainé par le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, l'événement vise non seulement à promouvoir et valoriser la filière agro-écologique au Congo, mais aussi à encourager la population à consommer des produits locaux. Il s'agira également d'offrir des produits de qualité et de faire découvrir aux visiteurs certaines spécialités cultivées localement par des Brazzavillois sans intrants chimiques.

Prendront part à cette foire alimentaire de Brazzaville les différentes institutions du système des Nations unies, notamment le Programme alimentaire mondial, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que les ONG Edden, Gescod etc.

En effet, plus de 20 stands seront érigés pendant les trois jours d'exposition. En outre, un atelier cuisine, des jeux, des projections cinématographiques et conférences-débats vont rythmer ce rendez-vous annuel du secteur alimentaire.

Cette foire constituera, par ailleurs, une expérience enrichissante pour les producteurs et transformateurs congolais. Selon les organisateurs, elle sera également une occasion pour mieux s'imprégner des ONG et autres organisations du secteur agroalimentaire au Congo.

Notons que l'Essor, créée en 1992, a pour mission d'aider les populations les plus vulnérables à acquérir des moyens pour améliorer durablement leur condition de vie à travers des partenariats avec d'autres ONG et associations locales, pour des projets de développement en éducation, formation et insertion professionnelle, développement agricole et orientation sociale.

Quant à Agridev, c'est une organisation non gouvernementale congolaise, dont les activités sont axées sur le développement agricole et la sécurité alimentaire.