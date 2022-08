Congo-Brazzaville: Vie des partis - Défi kongolais porté sur les fonts baptismaux

La formation politique, selon son fondateur, se veut être un modèle politique de refondation du système politique, économique et social congolais " pour formuler de nouvelles pistes de solution aux multiples défis qui se posent à la nation congolaise ". La salle des conférences du ministère des Affaires étrangères a refusé du monde, le 13 août, à l'occasion de la sortie officielle du parti politique Défi Kongo (DK). Ce baptême était également l'occasion pour le fondateur et président de cette formation politique, Martorel Diangienda Kututukidi, de lancer un appel à l'union pour changer le destin du peuple congolais, du continent africain et de toute la planète.

" Marchons dans l'amour et la solidarité en visant une cause qui nous est commune, à savoir notre salut et notre bonheur partagé ", a-t-il dit devant ces milliers de personnes qui ont pris d'assaut cette salle parmi lesquelles les membres de ce parti politique venus de Kinshasa et certaines provinces du pays ainsi qu'à travers le monde et des invités.

Une nouvelle façon de conduire le monde

Pour le fondateur et président national de ce parti, Défi Kongo se veut une nouvelle façon de conduire le monde. " Soyez-en sûr, notre parti, "Défi Kongo" vient avec cette ambition de proposer un nouveau paradigme dans la lecture de la situation sociopolitique, sécuritaire et économique de notre pays en vue de formuler de nouvelles pistes de solution aux multiples défis qui se posent à notre Nation ", a dit Martorel Diangienda. Répondant à ceux qui pourraient se demander pourquoi encore un parti politique dans ce pays ainsi qu'autres qui se disent qu'il s'agit d'un parti de plus ou un parti de trop.

Après avoir brossé un tableau sombre de la situation du pays et de sa population depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, malgré les nombreuses richesses dont regorgent le sol et le sous-sol du pays, en insistant sur ce que vivent la population de l'est de la RDC, Martorel Diangienda Kututukidi dit : " Ces questions et tant d'autres ont interpellé notre conscience d'humain et de citoyen. Elles ont suscité en nous une profonde réflexion qui nous a conduits à la recherche des réponses à cette contradiction d'un pays potentiellement riche mais qui croupit dans la misère."

Pour Martorel Diangienda Kututukidi et toute son équipe, Défi Kongo se donne la mission d'apporter la réponse à toutes ces questions qui se posent par rapport à la situation du Congo et des Congolais. " Notre réponse est donc ce rassemblement politique que nous avons l'honneur et le plaisir de présenter à la communauté nationale et à la face du monde. Il s'appelle "Défi Kongo qui s'offre ainsi comme une alternative décisive pour changer le paradigme et inverser la tendance au nom et au profit de la nation congolaise ", a-t-il affirmé.

Les institutions et le potentiel de l'état ainsi que l'Homme " kongolais

Le projet de société de cette formation politique, à en croire son président, s'articule fondamentalement sur trois axes d'action dont les institutions de l'Etat ; le potentiel de l'Etat ainsi que l'Homme " kongolais ". Et de faire savoir que ces axes d'action se fondent " sur une révolte, un refus d'admettre que le pays de Papa Simon Kimbangu, précurseur des indépendances africaines, grand défenseur de l'émancipation de l'homme noir, puisse sombrer dans le sens contraire de la prophétie de Kimbangu qui annonçait que le Kongo et l'Afrique seront le "Poto moïndo" ". Défi Kongo, a expliqué son fondateur et président national, se donne ainsi l'ambition de changer la tendance qui veut que " les gens aiment le Congo mais n'aiment pas le Peuple congolais ".

Ainsi, la mobilisation et la joie manifestée au son de la fanfare par les membres de ce parti présents dans la salle et leurs cris de joie ont été le témoignage de leur adhésion à cette vision prônée par le dernier fils de son éminence Joseph Diangienda Kuntima, bâtisseur des œuvres et de l'Eglise Kimbanguiste.