Congo-Kinshasa: Réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit- Denise Nyakeru lance les travaux de validation d'un avant-projet d'une loi

C'est depuis le jeudi 11 août 2022, que la Première Dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, a lancé, à Kinshasa, les travaux de validation de l'avant-projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes en République démocratique du Congo.

Les participants aux travaux ont mis l'accent sur l'analyse des inputs pouvant étoffer cet avant-projet de loi afin de lui épargner d'une profonde refonte dans son parcours jusqu'à sa promulgation.

"Je félicite les membres de la commission et les experts qui travaillent d'arrache-pied pour la mise en place de la loi sur les réparations mais aussi de l'organe qui procédera concrètement aux réparations. Il nous faut redoubler les efforts car le développement du pays en dépend", a déclaré la first lady Nyakeru.

Cette séance de travail fait suite aux travaux de rédaction de cet avant-projet de loi, réalisées par la commission ad-hoc multisectorielle et inclusive instituée en mars 2022 par le Cabinet du Président de la République pour étudier et assurer le suivi des questions relatives à l'implémentation du Fonds National de réparation ainsi que celles liées à la politique nationale de réparation. La commission, qui comporte en son sein, entre autres, des survivantes des violences sexuelles, a également produit un premier livrable portant sur le projet de décret de création dudit fonds en tant qu'établissement public et l'a soumis au gouvernement.

"Les victimes des violences sexuelles liées au conflit et de crime contre la paix et la sécurité de l'humanité commis en RDC, ont droit à des réparations adéquates pour le préjudice subi. Le processus en cours de mise en place d'un fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles et autres crimes en RDC, FONAREV, est irréversible. Plus rien ne nous arrêtera ", a-t-elle lâché.

Rappelons que l'épouse du Chef de l'État, Championne des Nations Unies de la Prévention de la violence sexuelle liée aux conflits, qui a fait de la lutte contre les VBG son cheval de bataille, a organisé du 20 au 21 octobre 2021 une table ronde inclusive sur les violences sexuelles liées aux conflits en RDC. A l'issue de cette table ronde, plusieurs recommandations avaient été formulées et soumises au gouvernement.

Le directeur du cabinet du chef de l'État Guylain Nyembo, le ministre des droits humains Albert Puela ont pris part à ces assises.