Soudan: Attaché Militaire d'Ambassade du Soudan à Abu Dhabi célèbre l'anniversaire de Journée des FAS

Abu Dhabi — L'Attaché Militaire à l'Ambassade du Soudan aux Émirats Arabes Unis frères a célébré le 68e anniversaire de la Journée des Forces Armées en présence de l'Ambassadeur Abdul-Rahman Ahmed Sharafi Ambassadeur du Soudan à Abu Dhabi et du Général de Brigade Ahmed Abdul-Rahman Al-Bashir Attaché Militaire, et du Lieutenant-Colonel Mudassir Osman attaché adjoint et les membres du personnel de l'ambassade.

L'Ambassadeur Abdul-Rahman Ahmed Sharafi, ambassadeur du Soudan aux Émirats Arabes Unis Frères, a félicité les membres des Forces Armées à cette occasion, soulignant que les Forces Armées resteront le défenseur de la patrie et maintiendront sa sécurité et sa stabilité et protégeront ses territoires, exprimant l'espoir que le Soudan verra mieux de développement, de sécurité, de stabilité et de paix.

Pour sa part, le General de Brigade Ahmed Abdul-Rahman Al-Bashir, Attaché Militaire à l'Ambassade du Soudan aux Émirats Arabes Unis, a déclaré que la célébration de cette occasion par la mission incarne l'esprit de patriotisme et l'histoire des Forces Armées Soudanaises, affirmant que les Forces Armées resteront loyales pour préserver les acquis du pays et assumer leur rôle pour la sauvegarde de l'unité du Soudan et la protection du pays contre tout agresseur.