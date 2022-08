Sénégal: [Reportage] Fermeture officielle - L'hôpital Aristide Le Dantec se vide de son monde

C'est officiel. L'hôpital Aristide Le Dantec, devant être réhabilité par l'État du Sénégal, est officiellement fermé. Seuls trois services fonctionnent provisoirement.

Lundi 15 août 2022. Ce jour religieux où les catholiques du Sénégal, à l'instar de leurs coreligionnaires du monde, célèbrent la Vierge Marie, coïncide avec la fermeture officielle de l'hôpital Aristide Le Dantec pour la réhabilitation de l'édifice.

À l'entrée de l'établissement public de santé, six policiers sont aux aguets. Ils devisent placidement tout en surveillant les entrées et les sorties. Deux véhicules de la police nationale, notamment un pickup et une fourgonnette, sont stationnés au parking d'à côté. Sous l'ombre d'un arbre, des chauffeurs de taxi prennent leur petit déjeuner en attendant de potentiels clients.

Les commerçants qui occupaient les alentours sont invisibles. Pour franchir la porte principale, les journalistes doivent montrer patte blanche. Les préposés au poste de garde les laissent entrer sur autorisation du chargé de communication, après un coup de fil passé à ce dernier pour vérification.

Une fois à l'intérieur de l'hôpital, ce qui frappe les visiteurs, c'est le calme plat qui prévaut sur ces lieux habituellement très animés. Un décor inhabituel. L'allée principale, jadis grouillante de monde, rythmée par les va-et-vient incessants des malades, des visiteurs, des accompagnants, est déserte. Elle est dépeuplée. Elle est empruntée par quelques personnes. Germaine Diouf est sage-femme dans cet établissement de santé publique.

Elle est venue récupérer le restant de ses documents. Ce sont, selon elle, les résultats de ses malades. Elle n'a pas encore rejoint son poste, mais elle loue la réhabilitation de l'hôpital au grand profit des patients et du personnel. " L'hôpital est vétuste. Sa réhabilitation est venue à son heure. Je pense que c'est une très bonne chose pour tout le monde ", a-t-elle déclaré avant de presser le pas pour aller prendre son véhicule.

Seuls 3 services fonctionnent provisoirement

Même s'il est officiellement fermé le 15 août, l'hôpital Aristide Le Dantec continue de recevoir des malades. Il y a des services qui fonctionnent. Il s'agit de la néphrologie avec les deux centres d'hémodialyse pour les malades dialysés.

Ces derniers seront transférés au hangar des pèlerins à l'aéroport Sédar Senghor à Yoff. Il y a aussi le service de l'oncologie pédiatrique qui continue de fonctionner en attendant l'évacuation des malades à l'hôpital Dalal Jam. Idem pour le service de cancérologie adulte avec la radiothérapie et la chimiothérapie.

À l'exception de ces trois services, tous les autres ont été délocalisés. Les salles sont vacantes. Des ouvriers démontent les climatiseurs, les portes et les fenêtres. Tout se passe sous la supervision du directeur de l'Hôpital, Babacar Thiandoum. Celui-ci, vêtu d'une chemise multicolore assortie d'un jean bleu, les baskets bien lacets, répond de temps en temps au téléphone pour coordonner les activités. Il est visiblement éreinté.

" Le plan de déménagement suit son cours. Mais il y a des malades très sensibles comme les personnes atteintes des maladies chroniques qui sont encore là. Mais pour l'essentiel des services, nous attendons les camions pour déménager le maximum d'équipements dans des sites d'accueil ", a expliqué le Directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec, demandant aux patients ainsi qu'à leurs familles d'être rassurés. Car, soutient-il, la délocalisation se fera dans les meilleures conditions.

Les assurances du directeur

" Il n'y a pas lieu de stresser ni pour les malades ni pour le personnel médical, paramédical et administratif ", renchérit-il. Aux agents qui s'inquiétaient pour leur avenir, il donne également des assurances. Ces derniers, indique-t-il, vont poursuivre leur service à leur site d'accueil. " Il n'y aura pas de chômage technique. Chaque service délocalisé ira en partie avec son personnel. Le reste des agents sera réaffecté dans les différentes structures sanitaires du pays ", a-t-il informé.

Interpelé sur la polémique sur la reconstruction de l'hôpital, le directeur s'est montré catégorique. " Les détails ne nous concernent pas. Ce que nous voulons, c'est d'avoir un hôpital neuf. Une structure hospitalière de niveau 4 très performante qui va nous permettre d'éviter d'évacuer nos malades à l'étranger ", a-t-il expliqué, soulignant que " les médecins des pays qui reçoivent nos compatriotes à l'étranger sont formés ici à Dakar. Notre objectif c'est d'inverser la tendance. C'est de faire en sorte que ces pays évacuent vers le Sénégal parce que nous avons des ressources humaines extrêmement compétentes ".

Le site des hémodialysés presque prêt

Après l'hôpital Aristide Le Dantec, cap au hangar des pèlerins, site retenu pour accueillir les hémodialysés afin de vérifier l'état d'avancement des installations. Ici, les ouvriers sont à pied d'œuvre. Les travaux, démarrés depuis 5 jours, avancent à grands pas. Tous les corps d'états, mobilisés, travaillent en même temps pour livrer le site à temps. Les 22 box devant accueillir les malades seront disponibles très prochainement.

L'installation de l'unité de traitement de l'eau est terminée. La boucle devant alimenter les générateurs de dialyse est également prête. L'étanchéité du bâtiment est déjà réalisée. " Les ouvriers sont en train de préparer la peinture et le revêtement au sol ", a expliqué Amad Diouf, Directeur des infrastructures des équipements et de la maintenance au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il rassure que les travaux prendront fin au plus tard le 24 août prochain. " On veut humaniser ce site pour que les malades qui vont quitter Dantec retrouvent ici les mêmes conditions de confort et de sécurité. C'est un centre de référence que nous voulons créer ici ", promet-il.

Bâti sur une superficie de 6 hectares, l'hôpital Aristide Le Dantec sera reconstruit sur une superficie de 3 hectares pour un coût de 92 milliards de FCfa. Les travaux vont durer 18 mois.