Sénégal: BRVM - Baisse de 13,297 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions.

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)a enregistré une baisse de 13,297 milliards de FCFA au terme de la journée du 16 août 2022.

Cette capitalisation s'est établie à 6260,998 milliards de FCFA contre 6274,295milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est en revanche dans une situation stationnaire à 8082,092 milliards de FCFA.

Du côté des indices on note une situation contrastée. En effet, si l'indice composite (indice général de la Bourse) a régressé de 0,21% à 207,99 points contre 208,43 points la veille, il en va autrement de l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares) qui a enregistré une hausse de 0,07% à 163,58 points contre 163,47 points la veille.

Quant à la valeur totale des transactions, elle est redescendue encore, se situant à 417,930 millions de FCFA contre 517,528 millions de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (plus 5,07% à 1 555 FCFA), Total Sénégal (plus 1,91% à 2 395 FCFA), Oragroup Togo (plus 1,05% à 3 840 FCFA), Sonatel Sénégal (plus 0,47% à 14 870 FCFA) et Sicor Côte d'Ivoire (plus 0,38% à 5 230 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 6,67% à 3 500 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 4,26% à 5 500 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 3,62% à 2 265 FCFA), BOA Sénégal (moins 3,21% à 2 410 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 2,73% à 1 070 FCFA).