Ile Maurice: VTT - 66 garçons et 22 filles ont donné vie à la première édition

88 enfants, 66 garçons et 22 filles, ont donné vie à la Kids Race de vélo tout terrain (VTT) qui s'est déroulée au Domaine de Gros Cailloux le samedi 23 juillet dernier. Une première édition réussie qui a eu lieu dans une belle ambiance, se réjouit l'organisatrice, Sarah Smither.

La demi-journée de compétition a débuté à 8h30. Cinq courses étaient au menu et ont eu lieu l'une après l'autre. Les 5-6 ans avaient 2 km à effectuer, les 7-8 ans 4 km, les 9-10 ans 6 km, les 11-12 ans 8 km et enfin les 13-14 ans, soit les minimes, 12 km.

"La matinée s'est bien passée. Tour le monde était content. Le défi était de pouvoir assurer la coordination des différents départs. Célia (Halbwachs) donnait les instructions aux enfants avant chaque départ. Mais il fallait aussi avoir une personne à chaque recoin du circuit pour diriger les enfants. Guy L'Espérance était aussi au four et au moulin sur le circuit", indique Sarah Smither.

Celle-ci est très reconnaissante aux sponsors sans lesquels, il n'aurait pas été possible d'organiser l'événement. Elle a remercié le Gros Cailloux qui en a été le théâtre mais aussi Le Bike, Tusk, Décathlon, Helios, Odyssea et Panagora qui a offert des bouteilles de Perette et des biscuits aux participants.

"Nous avons procédé à la remise des prix vers 11h30. Il y avait des podiums séparés pour les filles et les garçons", précise Sarah Smither. "Ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a de l'engouement. Il faut continuer dans cette voie. Comme je suis désormais membre de la commission VTT de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC), je milite pour que l'on ait un calendrier de courses pour les enfants. L'idéal serait quatre courses par an mais trois, ce serait déjà bien", soutient notre interlocutrice qui forme 45 enfants au sein de son école de VTT à Rivière Noire.

Sarah Smither prévoit la tenue d'une deuxième compétition à Gros Bois vers la fin de l'année. "Une autre compétition aura lieu à Gros Bois à la fin de l'année mais aucune date précise n'est fixée pour l'heure. Aurélie (Halbwachs-Lincoln) et Célia (Halbwachs) ont lancé une école avec environ 35 enfants là-bas. Mon objectif est d'ouvrir une autre école dans le nord mais pour cela, il faut des partenaires et des encadreurs. Les enfants incarnent le futur. Plus ils découvrent le VTT tôt, mieux c'est car ils seront en mesure d'apprendre la technique. Le VTT est une discipline qui demande beaucoup d'agilité. Il est essentiel de les mettre en conditions de course dès le plus jeune âge", conclut Sarah Smither, très motivée par la perspective de former les futurs vététistes.

Résultats

Garçons

13-14 ans (12 km)

1.Henri Rouillard ; 2. Riano Perrine ; 3. Lovish Kundoo

11-12 ans (8 km)

1.Cuan Bailey ; 2. Charles Henri Luka Leclézio ; 3. Mathias de Guardia de Ponte

9-10 ans (6 km)

1.Leo Sabourin ; 2. Enric Bathfield ; 3. Sacha Camoin

7-8 ans (4 km)

1.Malo Sabourin ; 2. Noah Margéot ; 3. James Camoin

5-6 ans (2 km)

1.Romain Froment de Rosnay ; 2. Félix Ritter ; 3. Tomas Munoz Laine

Filles

13-14 ans (12 km)

1.Lola Bayol ; 2. Gabriella Lapoule ; 3. Tracing Patate

11-12 ans (8 km)

1.Victoria Lincoln ; 2. Christella Perrine ; 3. Delphie Brochier

9-10 ans (6 km)

1.Teia Bailey ; 2. Victoria Tennant ; 3. Harper Desvaux

7-8 ans (4 km)

1.Florence Motet ; 2. Clémence Gourrège ; 3. Skye Bax de Keating

5-6 ans (2 km)

1.Maeva Lajoie ; 2. Romane Leguen ; 3. Mei Sieng Ti Woane