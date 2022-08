Ile Maurice: Rentrée scolaire - Dernière ligne droite avant les examens

"D'ici un mois, je prendrai part aux examens de Grade 10 et du School Certificate. Je me prépare davantage étant donné que j'aurai ces épreuves pour les deux catégories. C'est deux fois plus stressant", confie Steffie St Flour, qui reprend l'école aujourd'hui.

Ainsi, après une pause depuis le 25 juillet, les élèves du secondaire font leur rentrée pour l'achèvement de ce trimestre scolaire. Pour beaucoup, celui-ci rime avec stress puisqu'ils prennent part aux examens déterminants comme le National Certificate of Education (NCE), le School Certificate (SC) et le Higher School Certificate (HSC).

Âgée de 16 ans, cette élève du collège Royal de Port-Louis a combiné les cursus de Grade 10 et SC pour ne pas perdre une année scolaire supplémentaire. Comment s'y prépare-t-elle ? "Je suis toujours en Grade 10. Les enseignants m'aident beaucoup. Ils m'ont envoyé des vidéos avec plein d'explications pour que je puisse suivre. Je prends des notes et fais des devoirs pour qu'ils puissent corriger. Je travaille aussi individuellement, en faisant notamment les past exam papers", explique-t-elle. Elle avoue être un peu moins confiante dans certaines matières comme Additional Mathematics ou encore la comptabilité mais, avec la pratique, elle espère passer le cap.

De son côté, Samantha, 18 ans, s'apprête également à participer aux épreuves du SC. "Je prépare mes notes pour bien commencer la reprise du trimestre. Ensuite, je pratique des questionnaires d'examens précédents", déclare-t-elle. Pour sa part, elle redoute l'examen de littérature anglaise. Selon elle, l'extension du trimestre a été un avantage pour la préparation de l'examen final. D'autant que le cursus a été complété. Aussi, dès aujourd'hui, l'accent sera mis sur les révisions. "Des proches m'aident et me soutiennent, notamment ma tante, Annabelle ainsi que ma marraine pour la sociologie."

Des vidéos Youtube comme support

Quant à Rachel, 17 ans, une autre candidate du SC du collège Belle-Rose SSS, elle planche sur les questionnaires passés mais aussi des vidéos de YouTube, étant donné que celles-ci "facilitent la compréhension". "Je fais tout pour ne pas stresser mais j'ai un peu peur du papier de mathématiques. C'est la matière qui inquiète la plupart des élèves comme l'examen est un peu plus difficile", indique-t-elle.

Les futurs candidats aux examens nationaux ne sont pas en reste. Car la réussite aux épreuves du NCE sera cruciale pour bouger en académie, comme en témoigne Tamara Herminette, 15 ans. Fréquentant le collège Pailles SSS, elle aspire à intégrer le collège Droopnath Ramphul après l'examen. "Pendant les vacances, j'ai continué à réviser. Nous avons couvert le programme pour la plupart des matières. Dans quelques cas, il reste peut-être un chapitre mais dès la rentrée, on se focalisera principalement sur les révisions", soutient-elle.

Pour ce faire, elle peut compter sur Laomie, sa soeur aînée de 21 ans, en particulier pour les mathématiques et les sciences. "Pour les matières comme l'anglais et le français, je vais appliquer les conseils des éducateurs. Par exemple, il me faut travailler des examens antérieurs. Par la suite, il me faudra bien voir les chapitres les plus problématiques avec ma soeur ainsi qu'à Future Hope, une organisation qui nous accompagne. Les animateurs nous soutiennent bien", explique-t-elle.

Tamara Hermiette ne cache pas son stress face aux épreuves imminentes et aux places en académies nationales qui sont en jeu. "Mais ça va, je tiens le coup. Je suis bien motivée à bien travailler et réussir", rassure-telle. Pour Ornellie Theveri, 15 ans, élève du Belle-Rose SSS, également candidate du NCE, les révisions sont également au menu. "Je crains les mathématiques comme je ne suis pas très forte. Je me concentre dessus. Bien sûr, je suis un peu stressée mais je m'applique", souligne-t-elle. Après ces examens, la collégienne, qui aspire à devenir éducatrice en maternelle, compte poursuivre sa scolarité dans le même établissement.

D'après Marie-Noëlle L'Eveillé, directrice de l'association Future Hope, qui encadre les élèves sur le plan scolaire, le trimestre précédent était marqué par des déceptions où ces derniers n'ont pu acquérir plus d'apprentissages. "Pour la fin de ce trimestre qui reprend aujourd'hui, ils savent qu'ils doivent se donner à 200 % dans leurs études pour être au niveau. Il y a de grosses attentes et de rêves des parents comme des enfants."

Pour elle, au dernier trimestre, il faudra mettre les bouchées doubles. Dès la rentrée scolaire aujourd'hui, dit-elle, il y aura du pain sur la planche. "En anglais, cela a été une catastrophe comme les enfants ont toujours du mal avec la langue. À Maurice, ils ne sont pas habitués à la pratiquer dès le primaire, ce qui cause des difficultés au fil des années. Aussi, nous avons renforcé cela au sein de notre association."

Examens du SC-HSC: coup d'envoi le 21 septembre

Tout récemment, les emplois du temps provisoires des prochains examens du SC et du HSC ont été publiés sur le site du Mauritius Examinations Syndicate (MES). Ainsi, les épreuves du SC commencent le mercredi 21 septembre avec l'anglais, les langues orientales excluant l'hindi et le français. Le 22 septembre, sont prévus les examens de Business Studies et de Design and Communication. En septembre, les autres épreuves se poursuivront, tandis qu'en octobre, les examens de Physics, d'Additional Mathematics, de mathématiques, de biologie, d'informatique, entre autres, sont programmés.

Les examens du SC prendront fin le lundi 14 novembre avec les épreuves de commerce et d'économie. Quant au HSC, les examens débutent aussi le 21 septembre, avec les épreuves de Telugu. Les 22 et 27 septembre, se tiendront les examens de General Paper. Pour les mathématiques, les épreuves auront lieu en octobre, jusqu'au début de novembre. Ces épreuves s'achèveront le jeudi 17 novembre avec les questionnaires à choix multiples (multiple choice questions) d'économie et de physique. Pour le calendrier provisoire détaillé, vous pouvez consulter le site du MES sur le lien suivant : https://mes.govmu.org/mes/?p=9067.