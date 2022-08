Afrique de l'Est: Le Ministre des AE rencontre l'envoyé de l'IGAD pour le Sud-Soudan

Khartoum — Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Sadiq, a rencontré aujourd'hui dans son bureau Dr Ismail Wais, Envoyé Spécial de l'IGAD pour la République du Sud-Soudan.

L'envoyé de l'IGAD a informé le Ministre des efforts qu'il déploie pour soutenir le processus de la mise en œuvre de l'accord de paix au Sud-Soudan et les défis qui le rencontre , ainsi que les résultats des réunions qu'il a tenues avec les différentes parties lors de sa récente visite à Juba, en soulignant le rôle pivot que joue le Soudan, en tant que garant de l'accord et président de l'IGAD, pour la promotion du processus de paix et le traitement des obstacles à son implémentation.

Pour sa part, le Ministre des Affaires Etrangères et Chef du Conseil Ministériel de l'IGAD a affirmé le souci du Soudan de voir le processus de mise en œuvre de l'accord de paix entre les frères de la République du Sud-Soudan se dérouler sans heurts, et de surmonter les défis et les obstacles qui le confrontent.

Il a fait allusion, à ce propos, à ses récentes visites à Juba et à Kampala et aux messages qu'il a transmis de Son Excellence le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire au leadership des deux pays, ainsi qu'aux réunions qu'il a tenues avec les différentes parties, qui visent à accélérer le processus de mise en œuvre de l'accord de paix et à pousser en avant les efforts déployés dans ce cadre.