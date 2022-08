Afrique Australe: Le 42eme Sommet de la SADC s'ouvre ce mercredi à Kinshasa

La ville de Kinshasa accueille, du 17 au 18 aout, le 42è Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC). Au cours de ces assises, le chef de l'Etat congolais sera consacré président de cette organisation sous-régionale pour l'exercice 2022-2023.

C'est dans cette optique que Lazarus Chakwera, chef de l'Etat du Malawi et président sortant de cette organisation sous-régionale a échangé en tête-à-tête avec Felix Tshisekedi ce mardi dans la journée à la Cite de l'Union africaine (UA).

Lazarus Chakwera a fait part à la presse de la mise sur pied dans les tous prochains jours d'une commission mixte en charge d'analyse pour la faisabilité d'un ambitieux projet entre le Malawi et la RDC.

Il s'agit de la construction des voies routières et ferroviaires dans le but d'établir des échanges commerciaux entre la RDC et l'Afrique Australe, particulièrement son pays.

Ceci passera par la suppression des visas pour permettre l'intégration de deux peuples.

De son côté, Felix Tshisekedi a témoigné sa reconnaissance au Malawi pour son soutien contre l'agression dont est victime la RDC et surtout de l'apport de l'armée malawite.

Celle-ci participe à la Brigade d'intervention rapide à côté de la Zambie et de la Tanzanie.

Ce 42eme Sommet ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la SADC est placé sous le thème : " Promouvoir l'industrialisation par le biais de l'agro-industrie, de l'enrichissement des minéraux et des chaines de valeur régionales pour une croissance économique résiliente ".

Le président Félix Tshisekedi a reçu mardi 16 août dans la soirée une dizaine de chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de la SADC autour d'un banquet à la Cité de l'Union africaine.

Et, dimanche 14 aout, près de cinquante membres de gouvernement des pays de la SADC ont clôturé la réunion ministérielle axée sur les différents aspects liés au thème de ce sommet et la préparation de l'ordre du jour des chefs d'état et de gouvernement.

Ce Sommet se tient chaque année et réunit les chefs d'État et de gouvernement des 16 États membres de la SADC, à savoir :

Angola

Botswana

Comores

République démocratique du Congo

Eswatini

Le Lesotho

Madagascar,

Malawi

Maurice

Mozambique

Namibie

Seychelles

Afrique du Sud

République-Unie de Tanzanie

Zambie

Zimbabwe