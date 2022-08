Madagascar: No Comment Bar - Le " sôva " à l'honneur avec les ténors du genre

Le groupe de chant traditionnel, Jomak'Ampama sera sur la scène du No Comment Bar Isoraka jeudi à partir de 20h. Célèbre dans les années '70 et '80 par la chanson " Ampitapitao amin'ny havako any ". Composée par Tsilavina Ralaimdimby et Razafindrabe.

Ce titre est maintenant devenu le générique d'une émission phare sur la radio nationale. Il fait partie de l'histoire moderne et musicale de la Capitale, et monte sur scène. Et aussi, l'un des fleurons du " sôva ".

Genre musical, chanté en chorale depuis le temps d'Andrianampoinimerina selon certaines recherches historiques. D'autres estiment qu'il est apparu bien plus tard. Il est chanté a capella depuis toujours, des instruments se sont ensuite ajoutés au fil des générations.

Sa source serait d'Ambanidia, quartier des Tsiarondahy, dont la majorité était des musiciens de la fanfare royale. Plusieurs dictons et " hainteny ", reliés à la pratique de la musique à Antananarivo, ont d'ailleurs été inspirés de cette communauté.