Sénégal: Week-end des Lions - La belle volée de Koulibaly, la Var frustre Sadio, but inédit de Seny Dieng

Sadio Mané et Kalidou Koulibaly ont terminé le week-end avec une bonne note dans les championnats d'Angleterre et en Bundesliga allemande.

Si le double Ballon d'Or africain devra attendre pour marquer son premier but devant le public Allianz Arena après celui qui lui a été refusé ce dimanche 14 août, lors du match entre le Bayern et Wolfsburg (2-0), son partenaire en sélection et défenseur de Chelsea, lui, a été plus en réussite s'offrant un coup de canon du pied droit contre Tottenham (2-2). Un "bijou" qui lui permet d'ouvrir son compteur but dés son deuxième match en Premier League. En championship, le gardien Seny Timothy Dieng fait sensation avec un but inédit de tête qui offre le point du nul à son équipe.

Titularisé pour deux fois dans la défense de Chelsea, Kalidou Coulibaly a démontré ses grandes qualités au public de Stamford Bridge. Arrivé cet été en Premier League, l'international senegalais a déjà réussi à poser ses marques dans la défense des Blues où il a pris le relais de Rudiger parti au Real Madrid. Et dans le derby londondien contre Tottenham, le capitaine des Lions a été au four et au moulin en démontrant encore sa solidité.

Mais plus que dans son secteur, c'est en attaque que le capitaine des Lions s'est illustré. Les Blues ont pu compter sur leur nouvelle recrue concrétiser leur domination dès la 19e minute. A la réception d'un corner vers le second poteau par l'Espagnol, le capitaine des Lions a enchaîné avec une puissante volée du droit qui ne laissera aucune chance au portier Hugo Lloris. Ce qui permettait à la bande à Edouard Mendy de repartir avec ce court avantage à la mi-temps. Le défenseur sénégalais réussi sa première réalisation sous ces nouvelles couleurs. Si les Blues ont repris l'avantage grâce à un but de Reece James (77e), ils vont par contre abdiquer et se feront rejoindre en toute fin de match par les hommes de Antonio Conte.

Outre Rhin, son compère Sadio Mané devrait lui attendre pour pouvoir célébrer son premier but à Allianz Arena. Face à Wolfsbourg , dans le cadre de la 2e journée de la Bundesliga, le Bayern Munich s'est pourtant imposé sur la marque de (2-0). Auteur de l'ouverture du score après seulement 21 minutes, le Sénégalais s'est vu refuser son but, après consultation de la Var, pour une position hors jeu. Sur corner et un service de la tête de Müller, le double ballon d'Or africain va jaillir à la 74e minute en reprenant une tête arrêtée à la limite de la ligne. But ou pas but, l'arbitre va l'invalider pour encore une position de hors-jeu du Sénégalais

En championship (D2 anglaise), c'est le gardien des Lions, Seny Dieng qui est sorti l'ombre avec un but inédit qui a permis aux Queens Park Rangers d'arracher le match nul face à Sunderland (2-2). Mais aussi d'enchainer un deuxième match sans défaite après 3 journées. Alors que son équipe était menée, le gardien des champions d'Afrique est monté et a réussi au bon moment à marquer de la tête.

C'est désormais officiel après plusieurs mois de démarches, Gaston Production réussit enfin à ficeler le combat entre le lutteur de l'Académie Jambars Wrestling et Forza de l'écurie Fass-Ndakaru. Le Don King de l'arène nationale a officialisé l'affiche hier soir à l'occasion du dernier face-à-face entre Gris Bordeaux et Balla Gaye 2. Programmé pour la saison prochaine (2022-2023), la date et le lieu du combat n'ont pas été précisés. Forza aura la lourde tâche de faire tomber le mastodonte de la lutte sans frappe qui a notamment réussi un parcours enviable en lutte avec frappe. En effet, Franc n'a pas connu de défaite après 11 combats.