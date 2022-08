Togo: Gomado va envoyer 20 jeunes de sa commune à la rencontre des modèles de réussite

Et par quel moyen ? Le Maire de la Commune de Golfe 1, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, selon les informations, a décidé de mettre à disposition des jeunes gens de sa commune, des tickets (20) d'entrée pour pouvoir rencontrer des modèles de réussite dans divers domaines d'activités, qui seront mobiliser pour ce premier acte de l'évènement Grand public, Apouta Meet-Up.

Les entrepreneurs désireux de bénéficier de cet appui du Maire de la Commune de Golfe 1 sont donc conviés à passer à la direction des affaires sociales de la mairie pour des formalités à remplir afin d'être pris en compte.

Initiative de l'agence de communication et de presse L'ENGAGEMENT, ce rendez-vous qui se déroulera les 20 et 21 Août 2022, à la plage de Bè, entend offrir une occasion de réseautage pour au moins 100 jeunes entrepreneurs et une opportunité d'affaires incontournable pour les annonceurs et partenaires de l'évènement " et enfin, " servir de pont reliant diverses générations, classes sociales et secteurs d'activités ".

A noter que plusieurs activités seront au rendez-vous de cet évènement.