Sénégal: Programme Cipcc 2022 - Plus de 100 journalistes en immersion en Chine

Le Programme 2022 du China international press communication center (Cipcc) a été ouvert, vendredi dernier, à Beijing. Mis en œuvre par l'Association chinoise de diplomatie publique, ce programme qui est déroulé depuis 2014 permet aux journalistes invités de faire une immersion en Chine pendant plusieurs mois.

BEIJING (CHINE) - Une centaine de journalistes venant de l'Eurasie, d'Asie du Sud-Est, du Pacifique, d'Afrique, de la Péninsule arabique et de l'Amérique latine participent, en Chine, au Programme 2022 du China international press communication center (Cipcc). Mis en place par l'Association chinoise de diplomatie publique, ce Programme qui est déroulé depuis 2014, permet aux journalistes invités de faire une immersion en Chine pendant plusieurs mois. Auparavant étalée sur presque une année, l'édition 2022 se fera en six mois. Ainsi, une cérémonie d'ouverture a été organisée, vendredi dernier, pour marquer officiellement le démarrage du Programme 2022. En présence de la ministre-assistante chinoise des Affaires étrangères, Hua Chunying, la cérémonie d'ouverture a permis aux parties du monde invitées de mettre en valeur leurs cultures et ports vestimentaires.

Selon la ministre-assistante chinoise des Affaires étrangères, Hua Chunyin, ce Programme permettra de contribuer à éclairer la perspective du monde sur la Chine. " L'environnement médiatique mondial d'aujourd'hui est, à bien des égards, similaire à celui d'il y a 80 ans. J'espère que vous pouvez, grâce à votre plume et votre caméra, raconter au monde ce que vous aurez vu, entendu, pensé et ressenti ici pour mieux faire connaître et comprendre la Chine au monde. À vous d'éclaircir la vérité et la réalité pour que le monde regarde la Chine d'un œil plus clair ", a-t-elle affirmé à l'endroit des journalistes invités du Programme 2022.

D'après elle, ce programme sera une occasion importante pour les journalistes invités d'observer la Chine de près et de se pencher sur son avenir. " Nous vous aiderons à organiser autant d'opportunités de reportages et d'interviews. Aujourd'hui, il y a encore de multiples risques et défis qui nous appellent à poursuivre la solidarité et la coopération pour les relever ensemble. Il y a encore beaucoup d'iniquités et d'injustices qui nous appellent à nous soutenir mutuellement pour défendre ensemble nos intérêts. Il y a encore de nombreuses intimidations et hégémonies dans les médias et les propagandes qui nous appellent à faire porter davantage et plus forte notre voix commune ", a-t-elle argumenté.

Plus de 700 journalistes bénéficiaires

Elle a ajouté que dans le monde d'aujourd'hui, il existe deux types de points de vue sur la Chine. " L'un concerne la menace et le défi, et l'autre, l'espoir et l'opportunité. Même pour nous, les Chinois, peu de gens pourraient prétendre connaître le pays dans son ensemble. Car un pays de plus de 9,6 millions de kilomètres carrés, une population de plus de 1,4 milliard d'habitants et doté d'une civilisation cinq fois millénaire ne se décrit pas en quelques mots ", a-t-elle affirmé.

Maître d'œuvre de ce programme, Wu Hailong, Président de l'Association chinoise de diplomatie publique, en a tiré un bilan satisfaisant depuis sa création en 2014. Il a souligné que plus de 700 journalistes du monde entier ont pu séjourner en Chine pour découvrir ce pays de l'intérieur. Au cours des deux dernières années, en raison de la Covid-19, le Programme a dû être suspendu et a privilégié l'approche virtuelle " permettant aux médias des pays en développement de voir et de sentir le pouls du développement de la Chine ". Ainsi, cette année, surmontant les défis de la pandémie, l'Association a relancé les visites sur place. Au nom des participants, Soy Byron, Directeur de la Télévision publique de l'Équateur, en Amérique latine, s'est félicité de la reprise du Programme et s'est dit honoré de " pouvoir raconter la Chine de l'intérieur ". Pour le Sénégal, ce sont les quotidiens Le Soleil qui est à sa quatrième participation à ce Programme, et L'Observateur (première fois) qui vont le représenter.