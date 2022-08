Sénégal: Pr. Meissa Diakhaté, agrégé de Droit public - De la craie à la toge

Pour quelqu'un qui a failli ne jamais mettre les pieds à l'école française, son parcours émerveille. A force de sacrifices, Meïssa Diakhaté, a relevé les nombreux défis pour devenir instituteur puis professeur agrégé en droit public. Aujourd'hui, cet homme multidimensionnel, juriste-lettré-praticien, est un modèle pour les générations actuelles et futures.

L'enseignement est un sacerdoce pour lui. Et pourtant, Meïssa Diakhaté a failli ne jamais mettre les pieds à l'école. Né en 1968, à Thiès, d'une famille très conservatrice des valeurs traditionnelles sénégalaises, ce n'est que par un coup de destin qu'il fut inscrit à l'école primaire. Tardivement. A l'âge de 9 ans. Son père s'était opposé à toute procédure de " jugement " visant à " retailler " son âge. Fervent musulman, pétri des valeurs du mouridisme, il ne pensait pas que l'offre éducative de l'école française soit la meilleure pour l'accomplissement social, moral et spirituel d'une lignée familiale qu'il se devait de perpétuer.

Ainsi, le jeune Meïssa a été amené à séjourner dans son village natal, pour s'approprier des valeurs ancestrales. " Comme il s'était définitivement installé dans la ville de Thiès, depuis les années 60, mon père a finalement agréé mon retour minutieusement arrangé par ma mère. Il était un père très attentif aussi bien au parcours scolaire qu'à l'éducation religieuse ", renseigne-t-il. Dans ces conditions, l'adolescent a été amené à comprimer, audacieusement, le cycle primaire. Il est passé directement au collège après n'avoir fréquenté que le Cours d'initiation (Ci), le Cours préparatoire (Cp) et le Cours moyen 2e année (Cm2).

Sa réussite professionnelle est le fruit d'une succession d'efforts et de sacrifices. En 1986, il est admis à l'Ecole normale régionale de Saint-Louis. Après quatre années de formation, il obtient le Brevet supérieur d'études normales (Bsen) et le Certificat d'aptitude pédagogique (Cap). Successivement muté à Boki et à Mboumba, dans le département de Podor, puis à Mbampana (Commune de Touba Toul), il réussit au redoutable concours d'inspectorat adjoint de l'enseignement élémentaire. Puis, en 2002, après sa formation d'inspecteur titulaire de l'enseignement, il servira successivement, de 2002 à 2008, à l'Inspection de Thiès-Ville, à l'Ecole de formation d'Instituteurs (Efi, Germaine Legoff), à la Direction des Ressources humains du ministère de l'Eduction et à la Division de l'Enseignement privé dudit Ministère.

Un parcours professionnel atypique

Après sa carrière d'instituteur et d'inspecteur de l'enseignement, Meïssa a éprouvé un vif besoin de diversifier ses compétences. Il s'inscrit à l'Ucad et devient titulaire d'un grade de capacitaire en droit et d'un titre de maitre-es science juridique, (option Administration publique). Meïssa Diakhaté fait la connaissance du Professeur Ismaïla Madior Fall. " Son admirable générosité d'esprit et les remarquables traits de personnalité ont imprimé une nouvelle orientation à ma professionnelle ", témoigne-t-il. Sous la direction et la rigueur scientifique du Pr Fall, Meïssa Diakhaté a présenté sa thèse de doctorat en droit constitutionnel au Cames. Il garde encore dans sa mémoire le message écrit du Pr Ismaïla Madior après l'admission à l'agrégation devant un jury dont il était membre sans voix délibérative : " Cher Meissa, Dieu est le meilleur programmateur ; il avait décidé que je sois témoin de votre réussite. Au cours de vos prestations, vous me rendez davantage fier". Bien des années plus tard, Meïssa Diakhaté a eu à inviter le Professeur Fall, en 2005, à Thiès, pour deux communications : " le système politique sénégalais " et " la dissertation juridique ". Depuis, leurs relations se sont renforcées et cette confiance lui a valu d'être son Directeur de cabinet au ministère de la Justice.

Le Pr Meïssa Diakhaté est connu pour son goût pour les études, sa rigueur et son sens élevé du travail bien fait. Ceux qui l'ont côtoyé ne diront pas le contraire. Conseiller en organisation au Bureau organisation et méthodes (Bom), Saïdou Diaw s'est lié d'amitié avec le Pr Diakhaté pour avoir fréquenté avec lui, d'octobre 1986 à 1990, la 10e promotion de l'Ecole normale régionale (Enr) Durand Barthélémy Valentin de Saint-Louis. " Après quelques années de service en qualité d'instituteur, Meïssa Diakhaté fut le premier de notre promotion à réussir au concours professionnel des Inspecteurs de l'enseignement élémentaire ", témoigne-t-il. Recruté en novembre 2011 comme Conseillers en organisation du Bom, le chemin de Saïdou croisera à nouveau celui de son ami. Meïssa avait, en 1995, intégré le Bom en qualité de Conseiller en organisation. Plus tard, il s'est inscrit à la Faculté des sciences juridiques de l'Ucad et devient professeur agrégé en droit public. " Le parcours professionnel de M. Diakhaté, d'instituteur à professeur agrégé en droit public est atypique. A ma connaissance, il est et demeure, de nos jours, le premier et l'unique enseignant au profil pareil ", assure-t-il non sans préciser que le Pr Diakhaté est un modèle pour les générations actuelles et futures. " C'est un homme multidimensionnel de par sa compétence, sa disponibilité son engagement, sa générosité et sa piété ", fait-il savoir.

" Agrégé " en psalmodie du Coran

Imam et Professeur de philosophie, Moussa Ndiaye qualifie le Professeur Meïssa Diakhaté d'un " bel exemple " à suivre pour la nouvelle génération et même pour les générations futures. S'il est agrégé de Droit Public sur le plan temporel, Meïssa Diakhaté est aussi considéré comme un " Agrégé " en psalmodie du Coran. Selon l'Imam Ndiaye, " il ne cesse de s'inscrire sur cette merveilleuse lancée ". Ainsi rappelle-t-il, " quand j'étais à la Fastef comme normalien-instituteur, élève professeur en philosophie, Pr. Diakhaté a courageusement et brillamment terminé la psalmodie complète du Coran de Fatiha et Al Baqara, les premières sourates, à Nass, la dernière. Il a aussi convaincu deux de ses collègues universitaires très engagés à faire de même. Ces derniers ont eu à réaliser les mêmes prouesses ". De l'avis de l'Imam Ndiaye, le professeur Diakhaté a très tôt compris que le monde de l'humain n'est pas uniquement un monde d'objectivité matérielle, mais celui d'une objectivité spirituelle. En ce sens, il a eu à mettre à la disposition de son quartier " Route de Dakar 2 ", à Thiès, un daara (école coranique) qu'il a construit et équipé à coût de millions. " Actuellement, sous la direction de l'Imam Sarr, les enfants dudit quartier y reçoivent un enseignement coranique et une éducation islamique de qualité ". Le daara Oumoulkhourâ, Meïssa Diakhaté dit l'avoir construit en souvenir à ses parents. " C'est parti d'une volonté de construire un modèle adossé à un environnement sain d'apprentissage du Coran. Cela permet aux enfants du voisinage, fils de hauts cadres de l'Administration publique ou personnalités universitaires, généralement inscrits dans les écoles française de référence de la Ville de Thiès, de suivre un enseignement religieux tous les jours non ouvrés et les grandes vacances sous la guidance de Imam Oumar Sarr ", explique-t-il. Ce faisant, ajoute-t-il, " ces enfants cumuleront le meilleur du curriculum de l'école française et du curriculum de l'école coranique, dans l'espoir et la conviction qu'ils seront demain des citoyens intellectuellement épanouis, spirituellement accomplis et socialement utiles ".

Son amour insatiable pour la recherche est sanctionné par de nombreux ouvrages : L'Education au Sénégal : Historique et Actualité des Réformes pédagogiques (avril 2005), La méthodologie de la Rédaction administrative (édition revue, corrigée et augmentée, 2017), Les lois au Sénégal en deux volumes : Volume 1 : La procédure législative ; Volume 2 : Le répertoire législatif de 1960 à 2020. Cette année, il a publié " Organisation et performance de l'administration publique ", un ouvrage co-écrit avec Abdou Karim Lo, expert international en Management public. Le Pr Diakhaté a aussi produit plusieurs articles scientifiques.

Pour l'écrivain, Juriste-chercheur-publiciste en Master II, Mouhamed Boye, le Pr Meïssa Diakhaté excelle par son sens administratif. " Doté d'une finesse et d'une dextérité rédactionnelle, il est ce chevronné en matière administrative qui, au-delà d'une expérience gagnée après avoir travaillé au Bureau organisation et méthode et de son statut d'ancien assistant parlementaire, a fait un grand sacrifice pour l'école sénégalaise en qualité d'instituteur et l'Université en tant que professeur, sans oublier son apport pour l'administration sénégalaise notamment avec son ouvrage pratique intitulé " la rédaction administrative au Sénégal " ", indique-t-il.

Aujourd'hui, les défis du Pr Diakhaté est de toujours et mieux servir l'Etat, la société, de publier, à court terme, deux ouvrages majeurs, mais aussi de rendre fonctionnel le Centre de Recherche, d'Expertise et de Formation sur les Institutions constitutionnelles, les Administrations publiques, la Gouvernance financière et la Logistique en Afrique (Ceracle).