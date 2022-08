Madagascar: Pétanque - Coupe de Madagascar - Beau doublé du CBT

La pétanque malgache est en train de suivre la voie qu'il fallait pour mettre fin à la suspension infligée par la fédération internationale en organisant la Coupe de Madagascar et peut-être également le championnat.

Le président Amir Andriamilerovason a fini par lâcher du lest en acceptant comme l'a si bien et gentiment demandé Claude Azéma. Ce président de la FIPJP a conseillé à la Fédération malgache de faire revenir les membres fondateurs de la FSBM et c'était bien le cas avec la présence de Nadia Ramanitrera aux premières loges. Passé ce cap qui a toute son importance, les boulistes ont eu droit à une Coupe de Madagascar dans les normes ou presque car la seule fausse note était d'avoir offert une seule coupe à chaque triplette gagnante.

Mais c'était mieux que rien du tout. A charge pour chaque bouliste d'organiser une possession tournante. Voilà pour ce qui est côté cour. Côté jardin, le Club Bouliste de Tananarive (CBT) s'est taillé la part du lion avec la victoire en seniors dames de Bakoly, Fanja et Tsiory devant l'autre équipe du CBT composée de Bako, Ny Antsa et Hortensia. Une partie vite fait bien fait sur le score de 13 à 0.

Le VESPA a gagné le titre chez les vétérans avec Michel, Robin et Mamy qui ont battu 13 à 9 la grande formation du BIC avec Odile, Radany et Radadatoa. Antsirabe s'est aussi mis en évidence chez les juniors puisque le trio du C2BA s'est imposé par 13 à 12 face à l'équipe du PAC Comme on ne peut pas tout avoir le C2BA de Palin, Tsialonina Louis se sont inclinés devant la triplette de l'ABMI avec Balotti, Rado et Urbain. Lors d'une double confrontation, Ivato a gagné par 13 à 10 et par 13 à 11. Pari gagné pour la FSBM qui doit maintenant s'atteler à avoir une remise de peine pour que les boulistes malgaches puissent revenir dans le giron international. Après le beach-soccer et le basket, on s'attend à voir la pétanque reprendre la place qui était la sienne. Faire partie des meilleurs.