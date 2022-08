Madagascar: Toliara - Un homme retrouvé mort les yeux arrachés

Le corps sans vie d'un homme, partiellement dénudé, a été découvert sur la RN9 au début de ce mois. Son corps présentant des blessures a été découvert près d'un buisson à proximité de la RN9.

Cette macabre découverte a semé la terreur dans la localité car le cadavre n'avait plus des yeux et était émasculé. Outre les lésions oculaires, des traces de violence ont été constatées sur son corps. On l'a tué avec un objet tranchant. Ce dernier aurait, semble-t-il, été poignardé à plusieurs reprises. Il a été vite identifié par le fokonolona. La victime était un homme souffrant d'un problème psychologique et sans domicile fixe. C'est le voisinage qui a prévenu les gendarmes. Une enquête a été ouverte.

" Les premières constatations mettent en évidence de nombreuses plaies par arme blanche sur le corps, notamment au niveau du crâne, du dos et d'une cuisse, le malheureux a été tué après avoir été frappé à l'aide d'un objet contondant ", indiquent les forces de l'ordre. Pour le moment, les auteurs de ce crime odieux ainsi que le mobile du meurtre ne sont pas identifiés. Face à cette atrocité, le fokonolona appelle une enquête approfondie de la part des forces de l'ordre.

Dernièrement, des faits similaires sont survenus dans la localité. " De multiples investigations sont toujours en cours pour mettre la lumière sur cette affaire. Pour le moment, nous ne pouvons pas déclarer qu'il y a un trafic d'organes ", explique un enquêteur joint par téléphone. " Le trafic d'organe est un business en inquiétante progression en Afrique et aussi un phénomène mondial mais jusqu'à présent on ne sait pas encore si le trafic d'organes existe ou non à Madagascar, Ce que nous voyons dans la plupart des cas, l'enlèvement d'une partie d'un corps humain est lié à une pratique en sorcellerie", a-t-il poursuivi. Le trafic d'organes désigne de façon générale toute transaction d'organes opérée hors des systèmes nationaux de transplantation.