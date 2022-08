Madagascar: Danse - Championnat national - Doublé du club AREA Analamanga

Le sommet national de danse sportive s'est tenu au gymnase couvert d'Ankorondrano ce week-end. Une première grande réalisation du président Rijamanitra Randrianarisoa, depuis qu'il a pris les commandes de la fédération.

Et il a le droit d'être fier car on a enregistré une participation massive de 60 couples, 20 danseurs en solo et une centaine de danseurs dans la catégorie break dance. Cette dernière catégorie s'agit d'une autre commission dans la Fédération malgache de danse composée de 13 disciplines comme le battle, la danse urbaine, le hip hop, l'afro dance etc.

La première journée a été réservée au tournoi de classification allant des minimes aux vétérans de toutes les séries et les catégories, et qui a été suivi par des éliminatoires et de la phase finale pendant les deux journées, notamment, le dimanche et le lundi. Dans la catégorie phare, danse sportive latine, le couple Sergio et Larissa a été sacré champion de Madagascar. Ces danseurs du club AREA Analamanga ont battu leurs coéquipiers Arnaud et Narindra en finale. Les sociétaires du club Six Seven Vakinankaratra en l'occurrence Tokiniaina et Valencia ont complété le podium. L'équipe de Valisoa et Laurence du Youngster's Vakinankaratra a terminé à la quatrième place tandis que Ruchilin et Ruchina du club Jadl's Dih'ART de Diégo Suarez ont remporté la cinquième place.

" La préparation n'était pas facile, pourtant nous sommes satisfaits de voir l'enthousiasme des participants surtout les représentants des autres ligues régionales à part ceux de la ligue hôte de la compétition. Le fait que le sommet national soit reporté à plusieurs reprises nous a encouragé à donner une meilleure organisation digne de ce nom ", s'est réjoui le président Rijamanitra Randrianarisoa. Le championnat national se poursuit avec la catégorie Salsa Bachata Kizomba (SBK) qui se déroulera à la Maison de la culture Mahajanga le 27 août prochain. Et ce sera une grande première à Madagascar.