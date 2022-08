Madagascar: Concert classique - Madagascar Orchestra dans les rangs

Madagascar Orchestra est actif comme jamais. Ce week-end, la formation compte deux représentations.

Vendredi, les amateurs de musique classique se retrouveront au CGM Analakely, dans la soirée, tandis que l'Ekar Faravohitra les accueillera pour un après-midi dominical. Au programme, des compositions de Gustave Holst et de Tchaikovsky, en co-direction de Rhaf et le chef français François Maugrenier. Madagascar Orchestra est un orchestre de chambre malgache regroupant plusieurs jeunes passionnés de musique classique.

La formation regroupe des musiciens et acteurs culturels de Madagascar, pour une quête d'excellence musicale. Pour son prochain concert, Madagascar Orchestra dédiera des moments plus profonds, des harmonies plus élégantes et majestueuses et un répertoire plus contrasté.

Ayant fait une formation intensive en Direction de Chœur et Direction d'orchestre, Rhaf, Antsanirina Rakotoarimino à l'état civil, dirigera la formation. Fort d'une restitution qui s'est passée le 6 août en France, il relate qu' " au bout de 10 jours de formation intensive, il m'a donné sa confiance et m'a laissé diriger l'œuvre musicale pour le concert, une œuvre assez difficile aussi bien dans la composition que dans l'exécution, puisque c'était de la musique baroque pure " avant d'ajouter que " j'ai eu le grand honneur de diriger une grande œuvre musicale : le " Requiem " de Franz Biber avec un chœur d'une cinquantaine de personnes accompagné d'un orchestre de chambre baroque. Ce stage de direction de chœur et de direction d'orchestre était composé essentiellement de musiciens, chefs et chanteurs européens et j'étais le seul non-européen à y participer ". Ce week-end sera donc une représentation qui laissera voir une palette d'artistes qui va faire vivre la musique classique au-delà des frontières traditionnelles.