Sénégal: Hausse de l'activité du secteur secondaire au mois de juin

En juin 2022, l'activité du secteur secondaire a crû de 2,7%, en variation mensuelle, à la faveur principalement de la " fabrication de produits agroalimentaires " (+4,1%), des " activités extractives " (+5,6%), de la construction (+3,9%) et de la " production et distribution d'électricité et de Gaz " (+9,4%). L'information est contenue dans la dernière publication de la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee).

La même source souligne par ailleurs que la " production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile " (- 39,5%), la " production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets " (-4,6%) et la " production de l'égrenage du coton " (-92,1%) se sont repliées sur cette période.

Sur une base annuelle, ajoute la Dpee , l'activité du secteur s'est contractée de 8,4%, au mois de juin 2022, du fait, essentiellement, des activités extractives (-29,3%), de la " production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile " (-42,5%), de la " production de métallurgie et de fonderie et fabrication d'ouvrages en métaux " (-17,2%) et du " sciage et rabotage du bois " (23,1%). A l'opposé, les branches d'activité " production et distribution d'électricité et de Gaz " (+22,6%), construction (+5,8%) et les autres industries manufacturières (+11,1%) se sont bien comportées sur la période.