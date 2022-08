Madagascar: Rocade Iarivo - Le concours Fokontany Vert pour la protection des infrastructures

La lutte contre les actes de vandalisme sur les infrastructures de la Rocade Iarivo se poursuit pour le ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers.

Pour sensibiliser et mobiliser la population riveraine de la Rocade Iarivo, ce département a lancé, en partenariat avec l'Agence Routière, le concours Fokontany Vert qui comme son nom l'indique tournera autour de l'embellissement et de la protection des espaces situés le long de ce grand axe routier.

Suite logique

On rappelle qu'au début de ce mois d'août, une campagne de sensibilisation sur le respect de l'environnement et la préservation des infrastructures le long de la Rocade Iarivo a été menée. Ce projet de concours est la suite logique de cette campagne et vise principalement à améliorer l'état de propreté des espaces de vie des citoyens dans ces quartiers périurbains.

L'idée étant également de vulgariser le tri sélectif de déchets à la source pour inciter la population à œuvrer ensemble pour le développement durable et le civisme. Il vise aussi à vulgariser les espaces verts à travers le reboisement. Pour concrétiser ce projet, plus de 250 plants ont été distribués. Des brouettes, des balais, des sobika, des pelles, des gants et des gilets ont également été mis à disposition des 11 fokontany concernés par le projet.

Engouement

Pour obtenir de bons résultats, chaque fokontany concurrent est doté d'un espace à entretenir sur une période de 2 mois. Ils ont également reçu une formation sur les techniques de mise en terre des plants. Le projet semble en tout cas conquérir les citoyens de ces fokontany qui ont fait preuve d'engouement à participer au concours qui va leur donner la possibilité de rendre plus agréable leur espace de vie. Ce projet est appelé à obtenir des résultats concluants puisque les fokontany participants seront motivés par une équipe qui sillonnera chaque semaine les espaces entretenus. Les techniciens de l'Agence Routière effectueront également durant ces descentes une identification des besoins des communautés. Ces besoins constitueront les lots à délivrer aux gagnants du concours.

Résultats

L'initiative aura en tout cas le mérite, à la fois de protéger les infrastructures et d'embellir les espaces de vie des citoyens " Nous souhaitons que ce projet puisse améliorer le cadre de vie des citoyens, de préserver les ressources naturelles et de promouvoir les valeurs de solidarité et d'esprit d'équipe ", a déclaré le Chef de projet de l'Agence Routière. Le ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers, le ministère des Travaux publics et L'Agence routière, invitent ainsi les citoyens riverains de la Rocade Iarivo à prendre un engagement fort en vue de mettre fin à l'insalubrité pour le bien-être de tous. Les résultats de ce concours du Fokontany Vert seront connus d'ici deux mois, après une évaluation des plus belles réalisations par l'Agence Routière.