Afrique: Un bateau de céréales pour l'Afrique - "La Corne de l'Afrique a un besoin urgent d'aide alimentaire"

Le premier navire humanitaire affrété par l'ONU pour transporter des céréales ukrainiennes a quitté mardi le port de Pivdenny, dans le sud de l'Ukraine, avec quelque 23 000 tonnes pour l'Afrique, selon le ministère ukrainien de l'Infrastructure.

Ce ravitaillement est très attendu en Éthiopie où la sécheresse sévit et où le conflit a déplacé des centaines de milliers de personnes. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, estime que 20 millions de personnes souffrent de la faim.

" Ces 23 000 tonnes vont répondre aux besoins d'environ 1,5 million de personnes pendant un mois. Ce n'est donc qu'une goutte d'eau dans l'océan quand on voit que plus de 20 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire. Nous devrons donc continuer à apporter du blé et continuer à répondre aux besoins alimentaires urgents de la population en Éthiopie ", explique Claire Nevill, porte-parole du Programme alimentaire mondial en Éthiopie, jointe par Charlotte Cosset du service Économie.

Présent au port de Pivdenny dimanche, le ministre ukrainien de l'Infrastructure, Oleksandre Koubrakov avait dit espérer le départ prochainement de " deux ou trois " navires supplémentaires affrétés par l'ONU. Pour sa part, l'Agence américaine d'aide au développement (USAID) a précisé dans un communiqué mardi avoir fourni 68 millions de dollars au PAM pour l'achat, le transport et le stockage de 150 000 tonnes de blé ukrainien.

" Le PAM est convaincu que la cargaison que le Brave Commander apporte est la première de ce qui deviendra désormais des livraisons régulières depuis l'Ukraine à mesure que les initiatives céréalières de la Mer Noire prennent de l'ampleur. Ainsi, ce navire qui vient de partir aujourd'hui devrait arriver à Djibouti dans environ 10 jours, puis rejoindre l'Éthiopie par la voie terrestre ", ajoute Claire Nevill au micro de RFI.

Des besoins importants dans la Corne de l'Afrique

"Nous continuerons d'acheter des céréales sur le marché mondial au prix le plus bas disponible. Et nous recherchons également des options pour nous approvisionner en céréales d'Ukraine dans le cadre de cet accord. C'est donc un développement positif, mais il faudra plusieurs mois pour que les chaînes d'approvisionnement se remettent des perturbations causées par le conflit en Ukraine. Et nous attendons avec impatience que des expéditions plus régulières arrivent dans la région, c'est vraiment nécessaire ", continue la porte-parole du programme alimentaire mondial en Éthiopie, qui souligne par ailleurs les besoins pressants de la région.

" La Corne de l'Afrique a un besoin urgent d'aide alimentaire en ce moment à cause de la sécheresse et il faudra évidemment du temps pour rétablir les chaînes d'approvisionnement et pour que la situation se stabilise après une telle interruption. Mais nous avons bon espoir qu'il s'agisse d'un développement positif. Nous avons besoin que les livraisons continuent pour suivre le rythme des besoins. "