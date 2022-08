Congo-Kinshasa: Tshopo - Madeleine Nikomba consulte Jules Alingete pour une gestion saine des finances

La problématique de la gestion orthodoxe des finances de la province de la Tshopo a été au menu d'un échange riche entre la nouvelle gouverneure Madeleine Nikomba et l'Inspecteur général des finances et chef des services, Jules Alingete. La gouverneure de la province de la Tshopo, Madeleine Nikomba, en séjour à Kinshasa, a effectué une séance de travail, le 15 août, avec l'Inspecteur général des finances et chef des services à l'Inspection générale des finances (IGF), Jules Alingete Nkey. C'était quelques heures seulement après avoir pris officiellement les commandes de la province.

En effet, le même lundi à Kisangani, chef-lieu de la Tshopo, le nouveau vice-gouverneur de province Paulin Lendongolia (à l'absence de Madeleine Nikomba) et le gouverneur ad interim sortant, Maurice Abibo Sakapela, ont conduit la cérémonie de remise et reprise.

Chez Jules Alingete, l'autorité provinciale de la Tshopo est venue s'informer à la source sur les options à prendre en matière d'orthodoxie de gestion des finances de la province. " Je suis venue rencontrer l'inspecteur général de l'IGF pour de plus amples orientations et pour avoir des conseils en matière d'orthodoxie financière ", a confié Madeleine Nikomba, avant d'exprimer sa satisfaction à l'issue de l'entrevue. Elle n'a pas manqué de féliciter le travail qu'abat l'IGF, se disant confiante et disposée à bénéficier de l'aide de la patrouille financière pour une bonne administration financière dans la province de la Tshopo.

Son interlocuteur Jules Alingete a, de son côté, promis à la gouverneure l'accompagnement de l'IGF dans le contrôle de gestion et d'audits. L'inspecteur général des finances a, en plus, rassuré la gouverneure Madeleine Nikomba de l'encadrement de l'IGF pour une gestion orthodoxe des finances publiques de la Tshopo. Madeleine Nikomba tient à matérialiser son plan d'action pour relever le défi du développement de la province. C'est l'objectif de son mandat à la tête de la Tshopo. Aussi compte-t-elle sur l'implication de tous les Tshopolais unis pour la province.