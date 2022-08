Congo-Brazzaville: Accident de circulation - Une assistance médicale aux survivants de la route Boyelle-Enyellé

Le gouvernement congolais a apporté son assistance médicale aux rescapés de l'accident de la route Boyelle-Enyellé, dans le département de Likouala, d'après le communiqué de presse du ministère de la Santé et de la Population publié le 12 août, à Brazzaville. Un lot de médicaments a été également offert au directeur de l'hôpital de base d'Impfondo pour les soins de qualité aux malades. Une femme, victime d'une fracture de l'humérus, a bénéficié d'une intervention chirurgicale.

L'accident s'est produit au début du mois sur le tronçon reliant les localités de Boyelle-Enyellé, dans le département de la Likouala, où un gros véhicule transportant à bord des marchandises et des passagers s'était renversé à mi-parcours. Les causes évoquées sont notamment la surcharge du véhicule en matériel, en humains et le mauvais état de la route. Des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels ont été enregistrés.

En effet, la délégation interministérielle composée du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, et ses homologues de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local, Guy Georges Mbaka, de la Cuture et des Arts, Dieudonné Moyongo, a séjourné du 6 au 7 août dans ce département.

L'objectif était de s'enquérir de la situation, d'assister les parents des victimes et renforcer les capacités opérationnelles des formations sanitaires de base de cette partie du pays.

L'arrivée de cette délégation à Impfondo, chef-lieu du département de la Likouala, a conduit à une séance de travail avec les membres du comité de crise local avant de rendre visite aux accidentés à l'hôpital de base d'Impfondo. Au cours des échanges, la délégation a appris connaissances des circonstances de l'accident et le bilan exact.

Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, souligne le communiqué, a confié à la presse que " vous avez tous appris qu'il y a eu un accident de circulation dont le bilan est d'une dizaine de personnes mortes, 24 blessés dont trois graves qui sont aujourd'hui à l'hôpital de base d'Impfondo ", ajoutant que " d'après le compte-rendu que j'ai reçu, il y a un malade qui va être opérée tout à l'heure. C'est un évènement grave qui a non seulement endeuillé le département de la Likouala mais aussi la République.

C'est pourquoi, le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a dépêchés ici pour s'enquérir de la situation, trouver des solutions, compatir avec les familles endeuillées, traiter les cas des blessés sans oublier les aspects liés à la circulation routière et bien d'autres problèmes ".

De son côté, le directeur de cet hôpital, le Dr Joachim Edziélé, a précisé que les contributions financières du gouvernement destinées aux blessés ont été remises aux concernés. " Nous avons reçu six victimes au total, qui sont hospitalisés ici. Il y a un cas de fracture, c'est une dame, c'est pour ce cas que nous nous apprêtons pour l'opérer ", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, une des survivantes de l'accident qui a été opérée a expliqué que l'accident s'est produit non loin du carrefour de Bissambi-Boyelé où il y avait un trou causant des difficultés au chauffeur.