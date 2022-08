Congo-Brazzaville: Plateforme Liziba - Les statistiques du commerce international désormais disponibles

Sur initiative de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, Trade map, outil développé par le Centre du commerce international (ITC), qui met à disposition les statistiques du commerce international, a été embarqué sur "Liziba", plateforme d'informations économiques et entrepreneuriales du Congo.

Plateforme de collecte, de production et de mise à disposition des informations économiques, commerciales, administratives, règlementaires, juridiques et fiscales au service des agents économiques, " Liziba " a été développée par la Chambre consulaire de Pointe-Noire dans le cadre du 2e volet du Projet de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales et commerciales (PRCCEII).

La cérémonie de lancement officiel de l'embarquement de trade map sur cette plateforme s'est déroulée le 12 août dans la salle de la Chambre consulaire en présence d'Elamin Elfadil Hussein, ambassadeur du Soudan au Congo.

L'occasion a donné lieu à une présentation, par visioconférence, de la version embarquée de l'outil sur "Liziba" et de ses fonctionnalités, une présentation faite par Franck Thomas, expert de l'ITC. Application en ligne permettant de produire des rapports sur les flux commerciaux internationaux, Trade map, mis en œuvre par le Centre du commerce international, vient enrichir cette plateforme inclusive d'informations économiques.

L'outil met à disposition une base de données des flux commerciaux qui proviennent, entre autres, des autorités nationales, de l'Institut national des statistiques (pour le cas du Congo) ainsi que certaines institutions. Trade map dispose des informations sur 240 pays et territoires.

Les usagers de " Liziba " peuvent, grâce à l'intégration de cet outil, avoir accès aux statistiques commerciales de ces pays ainsi que celles du Congo. Ils peuvent trouver, entre autres, la liste des importateurs et exportateurs du Congo, les produits les plus exportés au pays, la liste des marchés et fournisseurs de produits, les données des entreprises, le taux de croissance du marché, la performance commerciale du pays.

L'outil permet aussi de faire une analyse commerciale des importations et exportations du Congo ainsi que celle de la demande des partenaires, d'avoir les différents indicateurs du commerce au Congo et de voir comment développer les exportations du Congo vers d'autres pays.

Les participants à la cérémonie d'embarquement de trade map ont aussi suivi une présentation graphique des résultats pour faciliter l'analyse des données et ont été instruits sur la manière d'analyser le commerce international à l'aide de Trade map (identifier son produit et son code, tout en sachant vers quel pays l'exporter, analyser les conditions et les performances de la demande, évaluer le marché des rapports... ).

Dans son intervention lors de l'activité, Didier Sylvestre Mavouenzela, président de la Chambre consulaire de Pointe-Noire, a relevé l'importance de cet outil dans le développement économique du Congo. "La mise à disposition des statistiques est plus qu'impérieuse. Trade map donne la possibilité de stimuler le potentiel des échanges entre les pays. C'est un véritable outil d'aide à la décision. Il permet aux pays de travailler sur des produits bien précis pour pouvoir avancer", a-t-il signifié.