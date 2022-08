Congo-Brazzaville: Championnat national juniors de handball - AS Neto et Etoile du Congo sur le podium

Les formations d'AS Neto chez les filles et de l'Etoile du Congo chez les garçons ont remporté, le 15 août, à Makoua la 20e édition du Championnat national juniors hommes et dames de handball.

En présence des autorités civiles et militaires du département de la Cuvette ainsi que des dirigeants de la Fédération congolaise de handball (Fécohand), les équipes vainqueurs ont prouvé leur suprématie devant leurs adversaires. Après un match à suspense entre deux équipes qui se connaissent depuis Brazzaville, l'AS Neto qui est habituée aux finales a battu Etoile du Congo 28-25. " Nous avons l'habitude de nous rencontrer chaque saison et souvent nous la battons. Aujourd'hui ce n'était qu'une formalité puisque nous sommes champion de Brazzaville puis champion du Congo toujours devant cette équipe. Merci à la Fédération car la fête était belle ", a expliqué une joueuse de AS Neto.

Du côté des garçons, Étoile du Congo s'est rattrapée puisqu'elle a illuminé en finale le match NHA Sport de Pointe-Noire. Si au début de la rencontre les Pontenegrins ont tenté de contenir les assauts des Brazzavillois, la deuxième période a permis à ces derniers de s'imposer et réaliser un match à sens unique. Score final : 26-34.

En ce qui concerne l'organisation de cette compétition, tous les invités et les populations hôtes se sont accordés sur sa réussite " totale ". Certaines équipes qui découvrent le haut niveau souhaitent que la prochaine édition prenne plus de jours. C'est le cas de l'entraîneur de Sagema de Zanaga, dans la Lekoumou, qui a félicité la Fécohand et apprécié le faire play des équipes. " Ce n'est pas facile de déplacer toutes ces équipes et maintenir la fête jusqu'au dernier jour. On ne se connaissait pas mais nous avons vécu en harmonie avec les autres et les habitants des localités hôtes. Chapeau bas au bureau de la Fédération, c'était magique ", a-t-il laissé entendre.

Le préfet de la Cuvette, Jean Christophe Tchicaya, qui a supervisé la compétition depuis son lancement, le 6 août, a signifié que c'était une aubaine pour ce département d'accueillir les futurs stars du handball congolais. Pour lui, ce moment restera historique puisqu'il constitue non seulement un moyen de découverte de talents mais aussi de renforcement du vivre- ensemble.

A en croire le président de la Fécohand, Ayessa Ndinga Yengue, cette compétition qui s'est simultanément déroulée à Makoua et Owando est une source de fierté pour le Congo, en général et la Cuvette en particulier car, " ce département a produit des grandes stars de notre sport. Ces champions et championnnes de demain nous ont offert de très beaux spectacles prouvant ainsi que demain pourrait être meilleur si dès aujourd'hui nous prenons la réelle décision de les soutenir et de les accompagner", a-t-il lancé tout en sollicitant un appui de la tutelle.

Au total, près de trente équipes issues de tous les départements du Congo ont participé à cette fête de la jeunesse du handball. Brazzaville est le grand vainqueur de cette compétition car le podium chez les dames a été complété par US Rennaise tandis que la Jeunesse sportive de Ouenzé est terminée troisième chez les garçons.

Les trophées de faire-play reviennent à St Michel de Kinkala (dames) puis Botafogo d'Etoumbi du côté des hommes. La Coupe du président a été remportée, dans les deux versions, par Asoc de Brazzaville. Si la meilleure buteuse était Lekoussouma Rose d'AS Neto, Etoumbi de NHA Sport a été sacré meilleur buteur. Toutes ces équipes ont reçu un trophée plus une enveloppe.