Gabon: "Je félicite les autorités et ceux qui... ont oeuvré à distinguer les acteurs culturels au nom de la Nation"

La reconnaissance de la Nation à ces acteurs culturels qui longtemps ignorés malgré leurs grandes contributions à faire rayonner le vert jaune bleu de par le monde est à féliciter. Je félicite les autorités et ceux qui, tapis dans l'ombre, ont oeuvré à distinguer les acteurs culturels au nom de la Nation. Le mérite comme le nom l'indique n'est pas une faveur comme j'ai pu le constater autrefois, parce qu'on a servi aux côtés du Président pendant quelques mois, on se voit honoré d'une médaille au nom de la Nation alors même que ces artistes qui honorent notre culture depuis des décennies étaient laissés pour compte. Servir le Chef de l'Etat et servir la Nation sont deux choses bien distinctes.

La distinction au nom de la Nation doit cesser d'être bradée car plusieurs personnes(à majorité des politiques) qui sont décorées, si ce n'est l'incompétence ou la transhumance politique, je ne vois nullement leurs apports pour le pays. On peut servir la Nation sans servir le Chef de l'État.

Artiste, est un métier à respecter.

Aux artistes de se faire respecter. Et dans ce respect, il faut aussi honorer et reconnaître le travail des artistes hostiles à la mal Gouvernance, qui prennent des risques à dénoncer à travers leurs arts, ces mauvaises pratiques et bien au-delà, de conscientiser les masses.

Comme contribution supplémentaire :

1. Dynamiser le Bureau des Droits d'auteurs ;

2. Matérialiser les droits d'auteurs (salaires des artistes) ;

3. Délivrer une carte culturelle, dont la date de délivrance pourrait symboliser le début d'exercice de l'activité ;

4. Aligner les artistes au rang des professionnels pour eux aussi en fonction de la durée être distingués de la médaille du travail, car être artiste doit plus être perçu comme un passe-temps,mais comme un travail ;

5. Créer une véritable salle culturelle pour permettre aux artistes de prester et ainsi vivre de leurs arts ;

6. Redynamiser, moderniser et numériser l'Ecole Nationale d'Art et Manufacture (ENAM) pour l'arriver aux exigences du moment (le numérique) afin de bâtir une véritable économie culturelle.