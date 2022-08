Tunisie: "Club de chant" de Cyrine Gannoun au Festival International de Hammamet - Une œuvre attachante

A l'occasion de la Fête nationale de la femme, le Festival international de Hammamet a accueilli la metteuse en scène et dramaturge Cyrine Gannoun qui a présenté "Club de chant", une de ses dernières créations scéniques, théâtrales 100% féminines.

Une pièce qui réunit une poignée de têtes d'affiche. Des pointures toutes plus différentes et distinguées l'une que l'autre, à savoir Chekra Rammeh, Rim Hamrouni, Souhir Ben Amara, Oumeyma Maherzi et Basma Baazaoui, qui interprètent des personnages riches, représentatifs d'une frange de la société.

C'est dans un club de chant, un lieu supposé être le berceau de la musique et des énergies bienveillantes et charitables, que les vécus de 5 femmes s'entrecroisent ou s'entrechoquent au gré d'une intrigue sociale. Exubérance, intrigues, comiques font le "Club de chant" de Cyrine Gannoun. Une écriture qui se veut solide, des femmes actrices qui épousent leurs rôles et les font vivre. Des personnages cachés enrichissent la pièce.

"Club de chant" montre du début à la fin les préparatifs d'un concert, on assiste à une répétition, toutes les scènes aussi qui vont suivre traduisent les préparatifs et, la scène finale, c'est la soirée. Gannoun lève le voile sur les tares de la société et se dévoile personnellement, mère, épouse, enfant ou encore collègue et sœur. La pièce est une satire et son autodérision l'a rendue impactante.

"Club de chant" est une production du Théâtre El Hamra, soutenue par Tfanen Tunisie Créative et l'Afac (Fonds arabe pour l'art et la culture). La pièce est mise en scène par l'artiste et directrice du théâtre El Hamra, Cyrine Gannoun, sur un texte co-écrit avec Rym Haddad.