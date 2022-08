Soudan: Coopération entre le Soudan et l'Indonésie dans le domaine des ressources animales

Khartoum — Le ministre des Ressources animales et de la Pêche, Hafiz Ibrahim Abdel-Nabi a discuté avec l'ambassadeur indonésien au Soudan, Sunarko Soweto, de la coopération entre le Soudan et l'Indonésie et des opportunités d'investissement dans le secteur des ressources animales.

Le ministre a déclaré, lors d'une réunion, mardi avec l'ambassadeur d'Indonésie au Soudan, que l'Indonésie était l'un des pays qui entretient des relations et une coopération avec le Soudan dans tous les domaines, en particulier dans le secteur des ressources animales.

Le ministre a souligné l'activation dune note d'entente dans le domaine des ressources animales, révélant que le marché indonésien est l'un des marchés importants pour le secteur des ressources animales, affirmant la possibilité d'ouvrir de nouvelles opportunités et marchés, en particulier dans le poisson et la viande. Il a indiqué l'importance des échanges de visites entre les responsables des deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur indonésien au Soudan a déclaré qu'il avait été informé des grands potentiels du Soudan dans le domaine des ressources animales, faisant référence à la coopération en matière d'investissement dans les domaines agricole et animal, soulignant que le travail est en cours pour signer des mémorandums d'accord dans le domaine de l'investissement dans le secteur des ressources animales, de l'agriculture et du commerce, en plus de la formation et de l'échange d'expériences au profit des deux pays.