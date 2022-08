Congo-Kinshasa: Randonnée sur le fleuve Congo - Les îles Kamina et Mokomboso sous contrôle de la "Dynamique John Efambe" !

Très efficace, John EFAMBE est un jeune disciple dynamique de Jean -Pierre Bembe Gombo, leader et Président national du Mouvement de Libération du Congo (MLC). Prêcher et promouvoir la vision idéologique, politique et sociale de Chairman dans le monde est non seulement un engagement personnel mais aussi son cheval de bataille. A travers son association dénommée "Dynamique John EFAMBE", ce jeune politicien s'est résolument engagé de mener plusieurs actions socioculturelles et politiques pour gagner les âmes vers le MLC à Kinshasa.

Dans le cadre de sa politique de proximité, la "Dynamique John EFAMBE" a organisé, ce dimanche 14 août 2022, une randonnée fluviale sur le fleuve Congo, à Kinshasa. L'activité a été initiée par son Coordonnateur John EFAMBE, un des jeunes cadres du Mouvement de Libération du Congo de JP Bemba Gombo "Igwe".

De la Cité du Fleuve comme lieu d'embarquement jusqu'à l'île de Kamina qui était son point de chute, cette excursion a été marquée par deux grandes activités principales.

Premièrement, le coordonnateur de la Dynamique John EFAMBE a procédé, à cette occasion, à la distribution des pagnes aux femmes qui habitent cette partie de la Capitale.

Deuxièmement, une rencontre de football a opposé deux équipes de jeunes riverains au stade de Kamina. Il s'agit de l'équipe de l'île de Mokomboso et celle de l'île de Kamina qui a remporté la partie. Le vainqueur de ce mini championnat du football loisir a été récompensé par John EFAMBE, qui a remis une enveloppe contenant une somme importante pour encourager la jeunesse.

Il faut noter qu'une ambiance festive a caractérisé cette journée agrémentée par le groupe musical folklorique de l'artiste musicien Edumbele. Chants, danses et autres spectacles d'animation ont donné plus du tonus à cette randonnée fluviale.

Des échanges fructueux entre John Efambe et la population riveraine ont sanctionné cette rencontre qui répond à la vision du président national du MLC Jean-Pierre Bemba de rapprocher davantage la population. Dans son adresse, le coordonnateur de la "Dynamique JOHN EFAMBE" a souligné la pertinence de cette randonnée fluviale qui s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité prônée par le chairman du MLC.

" (... ) Il était important pour les membres de la Dynamique qui habitent dans la commune de la Gombe de rencontrer les jeunes des îles Kamina et Mokomboso autour d'une activité sportive, le football. Comme le prône notre parti le MLC. Le Président national, JP GOMBO ne cesse de nous encourager de mener une politique de proximité dans nos quartiers, les coins et recoins de la République. A travers nos actions en caractère social, et sportif, cette activité consiste d'abord, à sensibiliser et partager avec les jeunes sur la vision de notre parti.

C'est de cette manière que nous nous sommes arrangés pour rencontrer la population riveraine qui nous a accueillis chaleureusement. Nous avons discuté avec toute cette population. A l'issue de ces échanges, nous envisageons d'implanter le MLC dans ces îlots parce que nous avons compris que cette population a soif d'être informée et d'être mise à jour sur les actualités du Président national et des activités du parti", a souligné John EFAMBE.

Signalons que plusieurs cadres du MLC ont également rehaussé de leur présence à cette activité, notamment : le Sénateur Valentin GERENGBO, Président Interfédéral du MLC/Ville de Kinshasa, André TSHIMANGA, secrétaire national chargé de l'implantation du MLC, le député honoraire NGENDEZA, inspecteur général adjoint du même parti et Aldarich LUBOYA, président de la ligue des jeunes du MLC.

Il faut noter que la "Dynamique JOHN EFAMBE" est une structure affiliée au MLC dont l'objectif est de mener des actions socioculturelles et politiques pour accompagner et appuyer le Chairman JP Bemba et son idéologie politique pour le développement du pays.