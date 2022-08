Congo-Kinshasa: UDPS - Emmany Dioko appelle tous les jeunes du parti à œuvrer pour la réélection de Félix Tshisekedi

En Marge de la célébration de la journée dédiée à la jeunesse de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), la ligue des jeunes de cette formation politique, sous la bannière de son président national, docteur Emmany Dioko, a organisé lundi 15 août 2022, une journée de réflexion à Kinshasa. C'était l'occasion pour cette structure des jeunes du parti au pouvoir, de définir ensemble les éléments de l'accompagnement de la jeunesse, afin de réveiller la conscience de celle-ci, pour le rayonnement des valeurs intrinsèques des paires, mais aussi, l'appel pour œuvrer de manière à offrir un second mandat à Félix Tshisekedi aux prochaines élections.

Au cours d'une brève histoire, le numéro un de la ligue des jeunes de l'UDPS, le Dr Emmany Dioko, a rappelé la signification exacte de cette journée qui met en exergue la jeunesse du parti au pouvoir. " L'histoire nous rappelle qu'il y a 30 ans jour pour jour, au moment d'exprimer la volonté souveraine du peuple par un nouveau Premier Ministre, les fauteurs de trouble du régime de MOBUTU se sont ligués contre notre Héros National, Etienne TSHISEKEDI wa MULUMBA.

Et c'est la Jeunesse qui s'est levée la nuit du 14 au 15 Aout 1992 afin de s'opposer à cette machination politique. C'est la raison qui a poussé notre Patriarche " Ya TSHITSHI " d'immortaliser cette journée, en la consacrant pour la Jeunesse du Parti. La Jeunesse lui en sera toujours reconnaissante, pour son esprit visionnaire", a-t-il rappelé.

C'est dans ce sens même, qu'il a invité les jeunes de son parti, à se comporter dignement, et à travailler assidument pour non seulement donner un second mandat au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi pour lui offrir une majorité parlementaire à l'issue des prochaines élections.

Pour lui, en effet, la jeunesse constitue la force d'une Nation, et elle représente plus de la moitié de la population congolaise. " Comme Fer de lance du Parti, la jeunesse constitue une part non négligeable dans la pérennisation de notre pouvoir si chèrement acquis ", note le président de la ligue des jeunes de l'UDPS/Tshisekedi.

Il réaffirme, en outre, la bonne volonté d'investir sur la jeunesse, en l'instruisant de la bonne manière qui soit. " C'est pourquoi nous avons misé sur la formation des jeunes, grâce à l'Académie de la Jeunesse du Parti, afin de permettre aux jeunes d'intégrer les idéaux et l'âme de l'UDPS. Nous n'allons pas cesser de travailler pour le renforcement des capacités des Jeunes ", indique-t-il.

Le leader de la jeunesse de l'UDPS/Tshisekedi a invité les jeunes d'agir en responsable, pour préserver la bonne image du parti. " Notre comportement, notre façon d'agir doit vraiment donner confiance à d'autres jeunes. Donc, ce que je peux dire ici, c'est de vendre au mieux les valeurs de la social-démocratie, qui sont la liberté, égalité et la solidarité, tout en mentionnant l'humanisme, (l'homme au centre de tout) comme le sphinx de Limete a ajouté ".

Rappelons que la journée de 15 août a été dédiée à la jeunesse de l'Union pour la démocratie et le progrès social par Etienne Tshisekedi wa Mulumba, après l'expression de la volonté démocratique faite par l'élite juvénile de sa formation politique en 1992, lors du vote du premier ministre, au moment des travaux de la conférence nationale souveraine.