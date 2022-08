Congo-Kinshasa: Section Lemba officiellement installée/Présidentielle 2023 - LGD en ordre de bataille pour la victoire de Matata

Dans le but de remporter les élections de 2023 à tous les niveaux, le parti politique Leadership et Bonne Gouvernance (LGD) poursuit son implantation. A Kinshasa, c'est la commune de Lemba, dans la fédération de Mont-Amba, qui a été choisie pour l'installation d'une section. C'est donc au cours d'une matinée politique organisée, mardi 16 août 2022, dans la salle Heliana, que cadres et militants du LGD étaient réunis pour parler de Matata Ponyo, candidat à soutenir par tous les congolais, lors de la Présidentielle de 2023.

"Augustin Matata Ponyo, président de la République Démocratique du Congo, 2023 ! ", Tel est le cri qui a animé cette rencontre des partisans du LGD.

Dans sa prise de parole, le président fédéral de Mont-Amba, Me Parfait Kilolo a présenté les différents présidents sectionnaires venus des différentes communes notamment, Matete, Ngaba et Limete, avant de tourner son regard sur d'autres cadres du parti ayant rehaussé de leur présence cette journée. Mme Amani Lokwele Barbyna, présidente sectionnaire de Lemba, était à l'honneur, au vu de l'installation de sa section.

Honorant cette matinée par sa présence, le secrétaire général adjoint du parti, Mr Buddy Mukadi Budiadia, a tablé sur les enjeux politiques de l'heure lors de sa prise de parole. Dans la foulée, il a appelé la base du LGD à l'unité pour atteindre le développement. " ... LGD est la garantie sûre pour la jeunesse ", a-t-il fait savoir, avant de lancer un appel à l'adhésion massive des jeunes au LGD.

C'est juste après son discours qu'un jeu des questions réponses a été lancé avant la clôture de la cérémonie par un discours de reconnaissance du président fédéral adjoint, Mr Shaka Moda.

Se confiant à la presse, le SGA Buddy Mukadi est revenu sur l'essentiel de la matinée. " Nous sommes dans une phase d'implantation de notre parti. Après avoir reçu des millions d'adhésion, il était normal pour nous de fidéliser nos membres, en partageant avec eux sur les questions de l'heure, sur le développement du parti dans leur juridiction et en donnant des ailes à ceux qui sont des animateurs provisoires de notre parti dans les districts, les communes ainsi que les quartiers ", a-t-il laissé entendre.

Et de poursuivre : " le candidat que nous avons porté à la présidentielle, est un candidat qui a fait déjà ses preuves, il faut que la population le connaisse davantage ainsi que toutes les actions qu'il a déjà eu à mener. C'est pourquoi, nous sommes en train aussi de détruire tous les mensonges possibles contre lui, portés par plusieurs acteurs politiques afin de nuire à sa personne ".

De son côté, la présidente de la section Lemba, Amani Barbyna s'est exprimée en ces termes : " Nous dévons installer des systèmes qui sont plus évolués pour avoir un Congo nouveau. Comme on m'a donné cette responsabilité, à moi c'est une charge qu'on m'a léguée de laver les mémoires de tous les jeunes de Lemba pour leur faire voir la vérité parce qu'il y a la vérité et la réalité. Leur faire voir la vérité des choses et la réalité des choses, pour bien comprendre qui est qui dans ce pays", a-t-elle renseigné.