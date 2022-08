Centrafrique: Le président Touadera annonce la tenue d'un référendum sur la constitution

A la veille de la fête de l'indépendance de la République centrafricaine, et vendredi dernier, correspondant au 12 août de cette année, le président de la République centrafricaine a écrit sur sa page Facebook : " De plus en plus de voix s'élèvent pour exiger une modification de la Constitution ", et cela a été confirmé plus tard le jour de l'indépendance, profitant de l'occasion pour annoncer la tenue d'un référendum sur la constitution de 2016 du pays.

Dans son message à la nation, samedi, à l'occasion de la célébration de 62e anniversaire de l'indépendance de la RCA le 13 aout, Touadèra a annoncé ce qu'il a semblé toujours caché. " Je voudrais réaffirmer ma volonté de respecter la Constitution et la volonté du peuple souverain. Comme j'ai eu à le réaffirmer en certaines circonstances, je ne ferai rien sans la volonté du peuple détenteur de la souveraineté nationale ".

Comme l'a indiqué le président dans son discours aux citoyens le jour de l'indépendance, que la Constitution énonce de manière péremptoire que la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce soit par voie de referendum, soit par l'intermédiaire de ses représentants ! Il appartiendra au Gouvernement d'en aviser et de donner suite à la demande de l'Assemblée nationale.

Le discours du président de la République, Touadèra, concernant la tenue du référendum pour changer ou amender la constitution, a reçu l'approbation et le soutien de la société civile, notamment des avocats, des militants des droits de l'homme et des représentants des syndicats. Dans ce contexte, il est mentionné que la Cour constitutionnelle a déjà examiné le projet de constitution actualisée et s'est déclarée prête à soutenir la poursuite des travaux pour apporter les modifications nécessaires.

Par ailleurs, on rappelle que le 6 août, plus d'un millier de manifestants s'étaient rassemblés à Bangui, la capitale centrafricaine, pour demander la tenue d'un référendum pour modifier la Constitution, adoptée en 2016 et qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels.Cela a amené le président de la République a évoqué notamment les aspirations profondes du peuple manifestées à travers des pétitions et marches de soutien à la réforme constitutionnelle de son pays.

" Je vous ai écoutés. Je prends acte de vos sollicitations pressantes qui me sont parvenues de partout réclamant une nouvelle Constitution ", a poursuivi Touadéra, élu en 2016 à la tête de la Centrafrique et réélu en décembre 2020.