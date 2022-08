Tunisie: Retour triomphal du prince de la chanson arabe Saber Rebai à Carthage

Carthage — Saber Rebai, le prince de la chanson arabe, comme on aime le surnommer, et le chanteur adoré des Tunisiens a fait un retour triomphal à Carthage dans un spectacle qui affichait complet.

En cette soirée du mardi 16 août, les gradins de l'amphithéâtre romain de Carthage ont été pris d'assaut par les fans de l'artiste. Selon les organisateurs, ils étaient sur place depuis l'après -midi, soit presque 6 heures avant le début du spectacle à 22h00.

Leur nombre dépassait la capacité d'accueil du théâtre estimée à 10 mille spectateurs. Et beaucoup d'entre eux ont dû suivre le spectacle débout, bravant les conditions météorologiques en cette période qui connait des pics de chaleur insupportable, même durant la nuit.

Sous la direction du maestro Kais Melliti et accompagné d'une troupe de 19 musiciens, Saber Rebai a donné une prestation de près de deux heures trente durant laquelle il a interprété ses anciennes chansons mais aussi ses nouvelles créations. En tee-shirt noir, patalon blanc et veste grise, l'artiste conquis le regard par son look assez jeune et décontracté.

L'enfant gâté du Festival international de Carthage est un habitué de la scène qui avait fait ses débuts vers la fin des années 80 pour se faire connaître à l'aube des années 90. Son premier spectacle à Carthage remonte à 1994, une apparition qui s'est renouvelée plusieurs fois sur la scène mythique ayant fait la notoriété de beaucoup d'artistes, notamment arabes.

Le parcours de Saber Rebai est une histoire de passion pour la musique qui s'est révélée depuis son plus jeune âge alors qu'il était dans sa ville natale, Sfax. Loin d'être une question de hasard ou de chance, Saber Rebai incarne l'image d'un artiste assez intelligent dont la persévérance lui a permis de se forger un nom parmi les plus grands artistes de la scène musicale en région arabe.

Sa volonté de réussir lui a permis de s'imposer et d'occuper une place de choix dans le paysage artistique oriental. Un succès assez mérité qui a été atteint sur près de trois décennies.

Incontestablement, Saber Rebai, sous le fameux label musical moyen oriental Rotana records, se place aujourd'hui au top du classement des chanteurs les plus attendus et les mieux payés aussi. Son cachet assez élevé ne décourage certainement pas ses fans qui sont souvent impatients de le voir sur scène.

Le prince de la chanson arabe est un bel artiste qui sait aussi choisir les paroles de ses chansons dominées par le style romantique. Du classique aux romances, il chante dans divers dialectes arabes: en tunisien, en égyptien ou en libanais, ses tubes trouvent toujours un grand succès auprès de son public, surtout féminin.

Mais les préférées de son public tunisien demeurent celles en dialectal tunisien. Beaucoup de ses fans lui ont réclamé de chanter des tubes anciens (Ya dalloula, ya lella, khallouni..) et des reprises de célèbres chanteurs disparus, comme Mohamed Jamoussi et Ali Riahi.

L'artiste a aussi interprété des génériques de séries télévisuelles tunisiennes comme celui de la série à succès "Awled El Ghoul" qu'il interprète pour la première fois sur scène.

Le chant soufi de sa région natale, Sfax, était aussi au rendez-vous. A la demande du public, il a interprété des titres comme " Sidi Mansour ", " Baba bahri " et " ya bou el oukazine ".

A l'issue du spectacle un hommage a été rendu par le ministère des Affaires Culturelles à Saber Rebai qui est l'un des ambassadeurs de la chanson tunisienne dans le Monde arabe.

Le chanteur-compositeur est un ancien de l'Institut supérieur de la musique de Tunis qui s'est initié au luth (oud) depuis ses dix ans et maitrise plusieurs autres instruments. Ses chansons à succès comme "Sidi Mansour" qui est une reprise assez réussie d'une chanson du patrimoine tunisien ou encore "Barcha barcha ya mdallel", ont largement contribué à faire connaitre le dialecte tunisien auprès de son public arabe.

Lors de ses apparitions télévisées, en Egypte ou au Liban, Saber Rebai est l'un des rares artistes qui s'attachent à communiquer en Tunisien, souvent jugé difficile comme dialecte, ce qui ne manque pas d'introduire le dialecte de son pays auprès de ses nombreux fans.

L'artiste a annoncé une série de nouveautés pour la saison automnale qui verra la sortie, en septembre, d'un vidéo clip en dialecte libanais. Il s'est montré discret sur les détails concernant sa nouvelle chanson, préférant ne rien dire sur le lieu du tournage ni le titre choisi.

De nouveaux projets artistiques verront également le jour, a annoncé l'artiste aux représentants des médias tunisiens et arabes présents au point de presse tenu au média center du festival, à l'issue du spectacle. Des chansons avec ses propres compositions et une collaboration avec une artiste internationale dont il ne cite pas le nom, sont au programme.

Saber Rebai ne cache sa crainte de voir beaucoup d'artistes et techniciens du secteur musical à quitter le pays, à la recherche d'une vie meilleure et un encadrement spécifique. A la lumière du constat sur le départ en masse des professionnels, il prône l'idée un véritable investissement dans le secteur culturel, à l'instar de ce qui existe dans d'autres secteurs.

Son souhait est de voir plus d'implication de l'Etat et des mécènes de façon à donner à l'artiste tunisien la place qu'il mérite à travers tout un programme artistique et un climat général propice à la création. Il cite l'exemple de l'Egypte, un pays aux grandes traditions musicales qui a toujours oeuvré pour la promotion de ses artistes.

En plus de l'Egypte, le Liban constitue une étape importante dans le parcours de Saber Rebai pour lequel il voue une grande admiration traduite dans de nombreuses collaborations avec des professionnels de la scène musicale. Durant les dernières années, il a participé dans de célèbres programmes de divertissement télévisuels, comme "The Voice " diffusé par la chaine panarabe MBC.

Le répertoire assez riche et diversifié de l'artiste qui varie entre les sonorités tunisiennes et orientales, et son succès arabe constituent un motif de fierté pour tous les Tunisiens.