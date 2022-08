Congo-Kinshasa: Félix Vunduawe passe le flambeau /Conseil d'Etat - Marthe Odio appelle les juges, membres du cabinet et greffiers au travail et à la discipline

La cérémonie de passation des pouvoirs entre le premier président sortant du Conseil d'Etat, Félix Vunduawe, et la nouvelle, Marthe Odio, a eu lieu samedi 13 août 2022, à Kinshasa. Le doyen du Conseil d'Etat, le professeur Vunduawe quitte cette institution après l'ordonnance présidentielle de mise à la retraite publiée le 30 juillet dernier, et devient le président émérite du Conseil d'Etat. Le nouveau premier président du Conseil d'Etat dit prioriser le travail dans la discipline et dans le respect des textes. C'est pour cela qu'elle tire l'attention des juges, des membres du cabinet et des greffiers de s'y engager également.

En présence du président de la Section du contentieux du Conseil d'État, le Professeur Élie Léon Ndomba, des juges présidents et conseillers de cette juridiction, des membres des cabinets de deux personnalités en vedette, des responsables du Greffe ainsi que des agents administratifs, Me Marthe Odio, la désormais numéro un du Conseil d'Etat, n'a pas tari d'éloges pour témoigner la grandeur et les prouesses de la personne qu'elle remplace à ce poste.

Pour elle, Félix Vunduawe, au-delà d'être son professeur dans la faculté de droit, à l'Université de Kinshasa, restera une bibliothèque qu'elle ne cessera de consulter. "Vous resterez mon conseiller auprès de qui je vais recourir constamment pour mieux accomplir mes nouvelles fonctions", a-t-elle lâché.

Tout en souhaitant une paisible retraite à son prédécesseur, la nouvelle patronne du Conseil d'Etat a promis, aujourd'hui plus qu'hier, de travailler en droite ligne avec la vision du Chef de l'Etat, celle de l'instauration d'un Etat de droit, et de respecter et faire respecter les règles prévues par la loi portant création et organisation du Conseil d'État ainsi que son Règlement intérieur.

C'est ainsi d'ailleurs, qu'elle a appelé les juges, les membres du cabinet et greffiers au travail et à la discipline. Elle s'engage, également, à améliorer les conditions sociales et de travail des uns et des autres au sein de l'institution.

"Je combattrai avec fermeté et détermination l'injustice, l'impunité et l'indiscipline. Je demande au personnel du Conseil d'Etat d'avoir la conscience professionnelle, de travailler dans la loyauté, l'unité, le dévouement et l'abnégation pour permettre aux justiciables d'avoir un accès à ce service public", a-t-elle souligné.

L'actuel premier président du Conseil d'Etat, Me Marthe Odio, et le premier président honoraire et émérite, Félix Vunduawe ont collaboré pendant longtemps, dans le passé. Outre les 4 ans passés au sein de cette institution, les deux personnalités se sont connues depuis des années, à l'Université, lorsque Félix Vunduawe enseignait le Droit administratif à Marthe Odio. Une formation qu'elle a d'ailleurs saluée, et qui a contribué efficacement, dit-elle, pendant l'exercice de son métier de juge administratif.