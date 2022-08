Congo-Kinshasa: Soucieux de conserver la jeune Démocratie dans notre pays - Masi-Manimba - La Communauté des Jeunes Leaders du territoire s'interroge sur le déroulement des élections de 2023

Déclaration

Fort est de remarquer, la constitution de la République Démocratique du Congo, prévoit à son article 73, que le scrutin pour l'élection du Président de la République, est convoqué par la CENI, quatre-vingt-dix jours avant l'expiration du mandat du Président en exercice.

Connaissant, les faiblesses de notre Institution d'Appui à la Démocratie CENI, serait incapable de nous organiser les élections générales, transparentes, paisibles et apaisées dans le délai constitutionnel, sans appui financier ou matériel de la Communauté Internationale, même si nous l'aurions accordée six mois de plus, vu la superficie de notre pays et la faible mobilisation des recettes financières, en plus, la mauvaise foi de nos politiciens.

Cela étant, nous sommes sans ignorés que, la main qui donne, c'est la main qui commande et laissons notre Institution d'Appui à la Démocratie être appuyée financièrement ou matériellement par l'extérieur, c'est de nous laisser encore à la dépendance totale de la communauté internationale.

A cet effet, nous exigeons et demandons à la CENI et au gouvernement, sans aucune forme de raison, ce qui suit :

Exigeons à la CENI de publier le calendrier Electoral avant la fin de cette année et de lancer la révision du fichier électoral sur toute étendue du territoire, d'ici fin Septembre 2022. Dépassant ce délai, le peuple Congolais aura l'obligation de se prendre en charge.

Qui plus est, au gouvernement central de mettre le moyen à la disposition de la CENI pour l'organisation des élections dans le délai prévu, notamment de n'accepter aucune aide financière extérieure comme en 2018, tout en rectifiant certaines erreurs du passé.

La CJL du territoire de Masi-Manimba, met en garde le régime Tshisekediste de vouloir amener les congolais à un glissement qui ne dit pas son nom, mais également le rappeler que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois.

De même, nous n'accepterons aucun glissement même d'un jour de plus, sans élections en 2023, Félix TSHISEKEDI sera à l'obligation de démissionner, car il aurait failli à sa mission sacrée.

La Communauté des Jeunes Leaders, appelle le peuple congolais à rester vigilant et de n'accepter aucune complaisance dans les questions électorales, surtout sur les élections présidentielles et législatives et prend la communauté internationale en témoin.

Rappelons à l'opinion nationale tant internationale que le même régime y'a pas si longtemps qu'en 2015, s'est opposé farouchement au glissement de 2016 ;

Ainsi, demandons à la CENI de rassurer à l'opinion nationale tant internationale que degré ou force, qu'il y aura bel et bien les élections dans le délai constitutionnel et sans appui extérieur.

N'empêche, par-dessus tout, à la communauté internationale de nous envoyer les observateurs qui vont nous aider cette fois-ci d'avoir la vérité des urnes en 2023.

Vive la démocratie ;

Vive les élections en 2023 ;

Vive la liberté du peuple congolais.